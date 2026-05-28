El CE Sabadell visita el Real Madrid Castilla en la primera batalla per tornar al futbol professional

Els que en saben diuen que un play-off no té res a veure amb un partit de lliga regular. Cert és, també, que el final de competició ha estat especialment mogut, i ple de nervis, al conjunt arlequinat. Igualment, comença el més maco. Quatre partits a vida o mort. El Centre d’Esports visita l'estadi Alfredo Di Stéfano del Real Madrid Castilla a la ciutat esportiva de Valdebebas, aquest divendres a les 21 h (en directe a Football Club, LaLigaPlus i Movistar Plus). L'anada de la primera eliminatòria de la promoció amb l'objectiu clar de tornar a casa amb un resultat positiu.
"Ha estat una setmana curta, però tothom està amb ganes de fer feina, molt enfocats i mentalitzats pel que ve. Nosaltres tenim ganes de continuar avançant. Estem segurs que, per a aconseguir-ho, hem de competir molt bé cada minut en aquest primer partit. Hem de continuar fent mèrits per sumar minuts a la competició i en una lluita per una fita que és molt important. Per nosaltres, el moment de la veritat és cada minut de cada partit des que vam començar i això ens ha permès ser on som ara i créixer com a equip a través de les experiències que ens han anat passant", apunta Ferran Costa.
Tothom disponible per jugar
El conjunt arlequinat arribarà al duel després de tancar la competició en la segona posició del grup 2, amb 68 punts, en una temporada excel·lent, tot i no haver pogut lluitar fins al final per l’ascens directe. En l’última jornada, el Sabadell va deixar enrere els dubtes de les setmanes anteriors per a imposar-se amb solvència al Tarazona amb dos gols de López-Pinto en el tram final. "L'equip porta molts minuts en competició aquesta temporada com per tenir confiança en el que fem. Creiem en la nostra idea i ho hem demostrat a tot arreu i en qualsevol escenari, amb tots els condicionants que hem anat trobant. No necessitàvem un partit com el de Tarassona per refermar tot això, però acabar amb la sensació d'haver fet una bona sempre et dona confort", assegura el tècnic.
Per al duel, tornaran Diego Fuoli i Eneko Aguilar, que s'havien quedat fora a Tarassona per precaució i sanció, respectivament, i també estan disponibles els jugadors amb molèsties, Joel Priego, Kaiser i Sergi Segura. És a dir, tota la plantilla al complet. A Valdebebas, 250 arlequinats acompanyaran l’equip des de la graderia, tot i que l'afició havia fet més de 400 peticions i les localitats s'han repartit a través d'un sorteig. Una cinquantena llarga de seguidors, per cert, van acomiadar els jugadors i cos tècnic en la sortida cap a Madrid de dijous al migdia.
Un equip amb molta qualitat i potencial ofensiu
Al davant estarà un Madrid Castilla que va finalitzar, amb suspens, en la cinquena posició del grup 1 i que és un equip ple de jugadors diferencials. Alguns com Manuel Ángel o César Palacios ja han debutat amb el primer equip. De fet, mitjans nacionals, parlen que fins i tot Thiago Pitarch, amb setze partits sota les ordres d'Álvaro Arbeloa i que havia estat a les travesses per anar al Mundial, podria baixar per ajudar el filial en el play-off. "Pensem en tots els escenaris sempre, i això inclou també tots els jugadors disponibles i quins matisos són importants. Sabem com poden funcionar segons els perfils, però això és un esport col·lectiu i preparem el partit de la millor manera. Tenen prou arguments per no parlar d'un jugador concret", afirma Costa.
El conjunt madridista, que va començar la temporada amb Arbeloa al capdavant i que ara dirigeix Julián López de Lerma, va acabar la lliga amb un empat davant del Guadalajara, ja descendit, i allargant una dinàmica de tres partits sense guanyar. Com a locals només han perdut tres partits en tota la competició regular i destaquen especialment per la seva capacitat ofensiva: 61 gols a favors, el tercer de la categoria només per darrere de Tenerife (62) i Atlético Madrileño (64). Un equip que se sent còmode en l'intercanvi de cops. "Estem preparats per qualsevol escenari i context. Evidentment, intentarem que el partit estigui el màxim de temps possible dins del que considerem que ens va millor, però el que volem és guanyar. El que va passant també canvia el guió i els millors equips són capaços d'adaptar-se a tot i ser competitius igual. És el nostre objectiu", diu l'entrenador arlequinat.
Tres precedents a l'Alfredo Di Stéfano
Pel que fa als precedents, els dos equips s'han enfrontat en 33 ocasions, segons les dades del web de memòria històrica del club. El balanç, lleugerament favorable als arlequinats, que s'han imposat en quinze ocasions, per les onze del filial blanc i els set empats. A l'Alfredo Di Stéfano hi ha tres antecedents, un de molt bon record i dos especialment negatius. L'estrena del Centre d'Esports a l'estadi va ser en la 12-13 amb una memorable remuntada, també en divendres, a Segona Divisió. El Castilla es va avançar a través de Juanfran Moreno i Jesé Rodríguez, però en set minuts després del descans Moha i Aníbal Zurdo, amb un doblet, van capgirar el marcador.
La temporada següent, en el duel de la penúltima jornada, dos gols d'Álvaro Medrán van deixar els arlequinats gairebé sense opcions de disputar el play-off d'ascens a Primera, en l'any de Miquel Olmo. L'últim precedent, el 2021, ja a Primera Federació, va acabar amb un triomf local clar (3-0) amb els gols de Juanmi Latasa, Óscar Aranda i Carlos Dotor que van sentenciar Antonio Hidalgo a la banqueta del Sabadell. Han passat poc menys de cinc anys i, ara, a Valdebebas es decidirà qui fa la primera passa cap a l'ascens.