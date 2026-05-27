Tota la informació de les entrades per al partit de play-off entre el CE Sabadell i el Real Madrid Castilla

El Centre d'Esports debuta en el play-off d'ascens a Segona Divisió aquest divendres, a l'estadi Alfredo Di Stéfano del Real Madrid Castilla. Tot just set dies després d'aquest primer enfrontament, els arlequinats rebran, divendres dia 5 de juny a partir de les 21 h, el filial blanc en la tornada de l'eliminatòria. El Sabadell ja ha confirmat oficialment que el partit no entrarà amb el carnet de soci i, per tant, tothom haurà de pagar per accedir a l'estadi.
El club ha informat a través del seu web dels preus per a l'enfrontament de la pròxima setmana la Nova Creu Alta amb un 50% de descompte en les localitats per als socis, en comparació amb el públic general. Els preus per als abonats són els següents: 20 euros a tribuna, 12,5 al lateral i 10 als gols. Per als socis de categoria infantil, el cost baixa fins als 10, 6,25 i 5, respectivament. Pel que fa al públic general, les entrades costaran 40 euros a tribuna, 25 al lateral i 20 als gols. Els infants hauran de pagar 20, 12,5 i 10 en cadascuna de les zones.
Tots els socis podran adquirir la seva entrada a preu reduït presentant el seu carnet a les oficines del club o bé al web del Sabadell, en què ja es troba activa la venda des d'avui i fins al dimarts 2 de juny, a les 20 h, en què les localitats de socis que no hagin estat adquirides es posaran a la venda general. També tindran prioritat per comprar dues entrades més al cost del públic general. Davant l'alta afluència d'espectadors en el tram final de la lliga, inclosos els gairebé 11.000 del partit contra l'Antequera, el club espera, ara sí, poder omplir l'estadi en el primer partit a casa del play-off. Les localitats destinades a l'afició visitant, per la seva banda, seran gestionades pel Real Madrid i no es vendran a les taquilles el dia de l'enfrontament. Tanmateix, no es permetrà l'accés a la zona local amb roba del conjunt blanc.
La decisió del CE Sabadell de cobrar entrada als abonats i no incloure el partit en el carnet ha despertat opinions diverses entre l'afició arlequinada. Recordem que en l'eliminatòria de Copa del Rei davant del Deportivo, el president Pau Morilla-Giner ja va comparèixer en roda de premsa per justificar el cobrament de l'entrada a tothom, amb descomptes per als socis. Ara, aquesta nova decisió ha generat dos bàndols, entre els que consideren que és una mesura justa i els qui creuen que no s'està cuidant el soci que, en molts casos, ha acompanyat l'equip en situacions especialment complicades i, segons diuen, no es senten recompensats amb aquesta decisió de no incloure el partit en l'abonament.
Comiat abans de marxar a Madrid
D'altra banda, aquest dijous a les 13:30 h, davant de la tribuna de l'estadi, l'àrea social del club i les seves penyes organitzen un comiat als jugadors del Centre d'Esports abans de començar el seu viatge cap a Madrid per a l'enfrontament de divendres. Aquesta iniciativa ja s'ha vist en aquest tram final de temporada abans dels desplaçaments a Marbella o abans del duel contra l'Atlético Madrileño. Enguany, els organitzadors esperen que sigui la més multitudinària, tractant-se també del partit més decisiu de l'any fins a la data.