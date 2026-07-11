Pere Pons, a prop del CE Sabadell

Hores intenses al mercat arlequinat. El CE Sabadell guanyaria experiència al mig del camp amb l’arribada del gironí Pere Pons. Com avançava el periodista Jan Wiedemann i ha pogut confirmar el Diari, la incorporació s’hauria de fer efectiva en les pròximes hores o dies. Provinent de l’AEK Larnaka de la Primera Divisió de Xipre, on ha jugat quatre temporades i disputat enguany 51 partits. El català vol tornar al futbol espanyol i ho faria a les ordres de Ferran Costa.
Més enllà de quedar segons a la lliga, aquesta temporada ha jugat quinze enfrontaments europeus, entre la prèvia de l’Europa League i la Conference, en què l’equip de Xipre va quedar eliminat a vuitens pels campions: el Crystal Palace. A banda del periple a l’estranger, amb participació a més de 150 duels, Pons té experiència a LaLiga, on va vestir la samarreta de l’Alavés des de la temporada 19/20 fins a la 21/22 i prèviament havia defensat el Girona tant a Primera, com a Segona. De fet, va marcar el seu primer gol amb el conjunt que ara entrena Óscar Álvarez contra el mateix Centre d’Esports.
L’altre que fa temps que està a l’òrbita arlequinada és José Luís Català. Segons avançava Mundo Deportivo, el central i capità del filial de l’Espanyol, que ha debutat amb els Manolo González, arribaria en propietat després de rescindir amb el conjunt blanc-i-blau que es guardaria un percentatge de futura venda. Català ja va vestir d’arlequinat en etapa juvenil i el seu fitxatge també seria imminent per a apuntalar l’eix de la defensa, després de les recents renovacions de Kaiser i Arthur Bonaldo.
També, a l’espera de la renovació de José Ortega, que va avançar Ràdio Sabadell, arribaria un altre porter jove contra el que el Centre d’Esports s’ha vist les cares a la Primera Federación aquesta temporada.