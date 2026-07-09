Óscar Sanz és la quarta incorporació del CE Sabadell en aquest mercat d'estiu. El Migcentre de 26 anys ha estat el capità del Nàstic de Tarragona aquesta darrera temporada, després de tres campanyes a la Primera Federació amb els granes i 100 partits d'experiència a les botes a una plaça exigent com el Nou Estadi Costa Daurada.
Format al club tarragoní, de qui es va acomiadar ahir a la nit, signa per a dues temporades, fins al 2028, amb el conjunt entrenat per Ferran Costa i abans de la seva etapa al primer equip nastiquer, el canterà va passar per l’Ebro i l’Unionistes en dues cessions consecutives amb grans resultats. El de Sant Sadurní d'Anoia suma més de 10.000 minuts a la categoria de bronze i 5 dianes anotades. A més, també ha tingut participació a la Copa del Rei. Destaca per la seva contundència, seguretat i potència en el joc aeri, a banda de ser una nova peça polivalent, com tant recalcava el director esportiu Lucas Viale. I és que tot i ser pivot, Sanz també ha jugat com a central.
Tot i que anteriorment havia estat a l'òrbita del Burgos, el català s'ha decidit pels arlequinats per debutar a la Lliga Hypermotion, després d'haver reunciat a sortir de Tarragona, segons apuntaven mitjans locals, durant el mercat d'hivern i finalitzar una temporada complicada aconseguint la salvació al Rico Pérez sobre la botzina.