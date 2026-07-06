ARA A PORTADA
-
Sentmenat VÍDEO | Confinades diverses zones del Vallès per un incendi forestal a Sentmenat Jan Cañadell Puigmartí
-
Sabadell Quan la calor fa quedar-se a casa: "Busques sempre l’ombra i intentes sortir només quan ja baixa el sol" León Guerrero
-
-
-
Sabadell El doctor de Sabadell que coordinarà els experts del Programa Salut i IA a Catalunya: “El futur dependrà del que fem ara” Sergi Gonzàlez Reginaldo
Doble pantalla gegant per seguir el Mundial
Esports
L’Ajuntament ha anunciat que habilitarà un espai per veure la semifinal i la final en cas que Espanya es classifiqui