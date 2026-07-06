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Doble pantalla gegant per seguir el Mundial

Esports

L’Ajuntament ha anunciat que habilitarà un espai per veure la semifinal i la final en cas que Espanya es classifiqui

  • Milers de persones van assistir a la final de l'Eurocopa del 2024 -
Publicat el 06 de juliol de 2026 a les 15:38

Hi haurà doble pantalla per seguir Espanya en el seu camí al Mundial. L'Ajuntament de Sabadell està gestionant la instal·lació perquè la ciutadania pugui seguir en directe la semifinal i la final en cas que la selecció espanyola es classifiqui per disputar-les.

Tal com anunciaven fonts municipals fa unes setmanes al Diari, aquesta es gestionarà a través d'una empresa privada, com ja es va fer amb la final de l'Eurocopa que va guanyar el conjunt de Luís de la Fuente, l'estiu del 2024. 

La semifinal es jugarà el dimarts 14 de juliol a les nou del vespre i la final el diumenge 19 a la mateixa hora. Encara, però, no s'ha concretat l'emplaçament i el dispositiu previst, que s'anunciarà per les xarxes municipals en cas que es confirmi la classificació. D'entrada, però, La Roja haurà de batre la Portugal de Cristiano Ronaldo aquest dilluns. 

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