L'estiu en moviment: els campus com a alternativa de conciliació

Després de l’escola i les activitats extraescolars, què? La conciliació familiar es complica per a moltes famílies. No tothom pot deixar els seus fills amb altres parents, coneguts ni demanar vacances extenses o una adaptació de la jornada. Tot i que hi ha diverses alternatives de lleure, una de les més populars i recomanables és apuntar els infants i joves als campus esportius d'estiu. “L'activitat esportiva els ajuda a mantenir-se actius i desenvolupar habilitats motrius, treballant la confiança en ells mateixos i la gestió de les emocions”, afirma l’educadora social Maria Busquets. Segons l’Organització Mundial de la Salut, de fet, és recomanable que els infants de 5 a 17 anys practiquin esport de forma moderada o activa durant una hora al dia, i l’arribada de l’estiu es presenta com una gran oportunitat per implementar aquest hàbit.
A Sabadell hi ha una oferta extensa, més d’una vintena de propostes organitzades pels clubs o gimnasos de la ciutat. La gran majoria han començat a treballar intensament aquesta setmana per complir amb la seva tasca: garantir l’activitat lúdica, el moviment i l’educació en els valors de l’esport durant les setmanes en què els més petits canvien l’aula pel pati, el pavelló o la piscina.
Segons la psicòloga educativa Aina Furnell, “més enllà que permet als infants tenir cura de la seva salut física, les disciplines en equip, són una eina molt efectiva per entrenar la tolerància a la frustració i gestionar la competitivitat, com també, per sentir-se cohesionat i amb un rol rellevant”. A tot plegat s’hi suma la possibilitat de moure’s a l’aire lliure, habitualment més limitada durant el curs per manca de temps. Per no oblidar que participar d’un campus és una via per reduir el consum digital, com a mínim, durant unes hores. “Aporta diversos beneficis, com la reducció dels nivells de cortisol i, per tant, de l'estrès. També és un escenari ideal per promoure el joc lliure, que fomenta la creativitat”, narra Furnell.
Malgrat tots aquests aspectes positius, la realitat és més complexa. Segons apunta Equitat.org, l’antiga Fundació Bofill, la bretxa de participació en activitats d’estiu segons el nivell socioeconòmic de les famílies és de fins a 31 punts, i el 40% dels ajuntaments de Catalunya no ofereixen ajudes per aquest tipus d’activitats. Segons expliquen des del consistori sabadellenc, “les ajudes municipals s'adrecen a activitats de lleure en general, com ara els casals d'estiu. En el cas dels campus esportius el que es fa és atorgar subvencions a les entitats esportives, que són les que destinen una part a becar els participants”.
Algunes de les opcions a la ciutat
Deixant de banda aquesta problemàtica, si ens centrem en l’oferta a la ciutat, una de les alternatives que més triomfa és el campus multiesportiu, enfocat especialment als més petits, perquè els obre la possibilitat d’iniciar-se des de zero en moltes disciplines diferents. Entre altres entitats, el CN Sabadell o el Club Tennis, disposen d'aquest espai, però també organitzen campus especialitzats.
“Funcionem per estacions, de manera rotativa i els nens poden fer futbol, bàsquet, pickleball, beisbol, arc, pàdel i per descomptat, tennis”, expliquen els coordinadors Jordi i Xavi Parra. “Enguany hem incorporat una novetat, els divendres temàtics: farem una festa de l’escuma, un ‘talent show’ o un dia dedicat als jocs populars”. Asseguren que un dels seus trets diferencials és que "els participants s’ho passen tan bé que quan fan els setze anys volen formar-se i treballar-hi com a monitors". Cert és que també organitzen entrenaments més especialitzats en algunes disciplines com la gimnàstica, la natació, el tennis i el pàdel.
“Normalment, l’esplai poliesportiu és el que més triomfa, però aquesta temporada els específics estan agafant moltíssima força i ja tenim grups força nombrosos”, narra Anna Lafón, coordinadora dels campus del CN Sabadell. Ambdues instal·lacions acullen els diferents grups, a Can Llong s’organitzen els d’esports d’aiguua (natació waterpolo i natació artística), i a Montcada els de les seccions de sec (bàsquet, volei i futsal). “Tenim una ràtio d’un monitor cada 10 nens, que varia en funció de l’edat i també pensem en els infants amb necessitats diverses”, puntualitza Lafón.
En el cas del Cercle, durant aquest mesos potencien les seves seccions: tennis, futbol, pàdel, natació, natació artística i incorporen la dansa. “Organitzem stages competitius de tennis i pàdel, però hem notat un ‘boom’ amb la natació artística”, puntualitza un dels organitzadors, Eric Sabaté. “Aquest any hem intentat mantenir una conversa més fluida amb les famílies i fins i tot fem enquestes de satisfacció cada setmana”.
“Fa molta calor, si cal, allarguem l’estona a la piscina perquè els nens estiguin fresquets”, explica Pol Romero, coordinador del campus de l’OAR Gràcia. Una dinàmica coincident a tots els esplais. “Hi ha tardes que canviem la programació si ho veiem necessari per anar a la piscina”, afirma Sabaté, mentre que des del Tennis incorporen els jocs d’aigua com una activitat més.
Romero reitera el missatge que són unes setmanes per obrir-se i provar-ho tot. “Tot i que el nostre campus ofereix un tastet del que és l’handbol, perquè els nens millorin la seva tècnica i gaudeixin, també organitzem altres activitats, com excursions els divendres”.
També en aquesta línia, el CE Sabadell organitza el FutproCES, un campus molt dirigit a la tecnificació individualitzada de cada jugador. Isaac Marcos, l’encarregat, assegura que l’activitat va progressant, de la part més tècnica a la tàctica, però també amb partits reduïts o fins i tot l’oportunitat de participar en un torneig i sense oblidar el component lúdic. “És el que més agrada als nostres jugadors. Hem intentat organitzar activitats diferents, com una visita a la Nova Creu Alta. La calor és el que més ens costa, però els obliguem a hidratar-se i menjar fruita tota l’estona”. Al cap i a la fi, es tracta d'impulsar l'activitat física, amb esperit vacacional i atenció a les altes temperatures.
FOTOS: DAVID CHAO