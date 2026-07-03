El CE Sabadell renova Kaiser fins al 2027

Primera renovació confirmada al Centre d'Esports. El club ha anunciat oficialment la continuïtat de Kaiser com a arlequinat fins al 2027. El central valencià va arribar al Sabadell l'hivern del 2025, fins i tot posant diners per sortir del Torrent i recalar a la Nova Creu Alta. En aquest temps ha estat peça clau dels dos ascensos consecutius, des de la Segona Federació fins a la Lliga Hypermotion.
Lucas Viale ja va avançar dilluns passat que tenia la proposta de renovació sobre la taula. "Tenim molts futbolistes que han fet molts esforços per poder jugar en el tram final. El cas de Kaiser és extrem perquè qualsevol altre hauria estat a l'hospital ingressat molts dies amb la seva lesió. L'últim partit estava al límit més absolut i és una situació clara d'un jugador que mereix tenir continuïtat al club i estem en negociacions perquè pugui formar part de la plantilla", deia el director esportiu, que ja ha pogut tancar l'acord amb el de Vilamarxant.
Kaiser passarà per quiròfan aquesta mateixa tarda per tractar-se de la lesió que l'ha tingut tota la segona volta amb molt de dolor i jugant infiltrat en molts partits. En el tram final de competició fins i tot va deixar imatges impactants com en els partits contra el Madrid Castilla i el Zamora a la Nova Creu Alta, abandonant el terreny de joc entre llàgrimes i absolutament al límit de les seves capacitats físiques. El defensor ha disputat un total de 45 partits amb la samarreta del Centre d'Esports en el seu any i mig com a arlequinat, en què ha fet dos gols, a la Copa Catalunya contra el Nàstic i al camp de l'Elche Ilicitano. En l'última temporada, ha jugat 28 duels entre totes les competicions incloent tres del play-off. Ara, podrà gaudir del futbol professional.
Es comença a perfilar la plantilla: Fuoli continuarà d'arlequinat i es confirmen les primeres baixes
Amb aquesta renovació, unida al fitxatge confirmat d'Alain Ribeiro, el Centre d'Esports comença a perfilar l'equip per al retorn a la Segona Divisió. Un dels que també formarà part de la plantilla és Diego Fuoli que, segons avança Ràdio Sabadell, ja hauria assegurat a la direcció esportiva la seva continuïtat en el projecte tot i els interessos del Real Zaragoza, que ja va confirmar Lucas Viale en roda de premsa. De fet, en les últimes hores la premsa aragonesa ja parlava de les noves opcions per a la porteria davant de les complicacions per incorporar Fuoli, amb contracte fins al 2028 després de l'ascens i amb una clàsula elevada que els de La Romareda no acceptarien pagar.
D'altra banda, en els últims dies el club ha confirmat les sortides de Nil Ruiz, Jan Molina i Carlos García, després de rescindir els seus contractes, i també de Jordi Ortega i Sergi Segura, que van finalitzar la seva vinculació, igual que els cedits Alan Godoy, Xavi Moreno i David Astals. La pretemporada començarà el pròxim dimecres 8 de juliol i la intenció del club és poder anunciar alguna arribada més abans d'aquest dia. En les últimes hores, el periodista Ángel García ha vinculat el Centre d'Esports amb futbolistes com Miki Codina (Zamora) i Yanis Rahmani (Cartagena), que estarien molt a prop de signar com a arlequinats.