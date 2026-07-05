Tanca el Teyca després de dècades com a referent de la mecanografia i els idiomes a Sabadell

L’acadèmia Teyca posa punt final a una trajectòria de més de cinquanta anys impartint classes de mecanografia i idiomes a Sabadell. La decisió, però, no arriba per falta de ganes ni per una jubilació dels seus responsables. "Tot el contrari", resumeix el George JP, propietari i ànima del projecte durant els darrers 26 anys, juntament amb l’Olga, la seva parella. "Tanquem per una situació que no només afecta el nostre centre: la pandèmia va canviar la manera d’entendre la formació i des d’aleshores hem notat les conseqüències". Segons explica, el confinament va transformar els hàbits dels alumnes i, després de dos anys plantejant-s’ho, han hagut de prendre la decisió. "La gent ha canviat les prioritats", diu, i s'han trobat que cada vegada costa més omplir les aules. "No hi ha suficients alumnes per mantenir aquesta estructura i la continuïtat de l'escola té un cost que no és assumible indefinidament", detalla.
El George sosté que la pandèmia va alterar un model que fins aleshores havia funcionat a la perfecció. De fet, recorda que la crisi econòmica del 2008 va provocar just l'efecte contrari al que va provocar la de la Covid-19: "La gent buscava preparar-se, aprendre idiomes i obrir-se portes en un món globalitzat". Ara, diu, aquest context ha desaparegut. "Ja no existeix aquella idea de globalització que convidava a formar-se internacionalment. Hi ha un panorama més polaritzat", subratlla. Malgrat aquest escenari, van aconseguir superar els anys més difícils sense interrompre les classes: "Els nostres alumnes no van perdre ni una sola classe. Sempre vam intentar complir amb la filosofia de Teyca”, confessa, amb orgull.
"Ha sigut molt emotiu el final", assenyala. Si una cosa destaca el George per sobre de qualsevol altra és el vincle humà que s'ha creat durant aquest quart de segle. "Hem ajudat molta gent a aconseguir certificats i objectius personals, però nosaltres també hem après moltíssim d'ells”, apunta. “Vull agrair la ciutat per permetre’ns créixer aquí; al professorat i als alumnes; i, sobretot, a l’Olga, que ha estat el pilar de Teyca i sense ella no hauríem estat el que hem estat”, subratlla.
D'una escola de mecanografia a un referent dels idiomes
El centre va néixer l’any 1967 com una escola que únicament feia classes de mecanografia i, amb el temps, es va anar readaptant per avançar alhora que ho feien les necessitats de la gent. “La primera parella que ho va impulsar va aterrar un mètode d’ensenyament molt efectiu que hem mantingut fins fa dos anys, quan vam deixar de fer classes de mecanografia”, explica el George. Dues dècades després d’obrir, una segona parella es va quedar el centre i va implementar estudis d’informàtica, ja que van començar a aparèixer els ordinadors i la gent volia aprendre a fer servir els programes.
Amb tot, 33 anys després de l’obertura, el George i l’Olga en van assumir la gestió l'any 2000 i van apostar per donar un nou impuls al projecte, mantenint les dues formacions que ja oferien. "Ens el vam quedar pel bon nom que tenia Teyca. Molta gent em deia que no ho fes, però jo tenia molt clara la decisió i que hi implementaria les classes d’idiomes”, exposa. A partir d'aquí, el centre va anar evolucionant segons les necessitats del moment. Les classes d’informàtica van desaparèixer poc abans de la crisi econòmica del 2008 i, ara fa dos anys, les de mecanografia. Després de mesos de lluitar, però, l'estructura clàssica d'ensenyament d'idiomes ha perdut força i s'han vist obligats a repensar el negoci.
Un nou projecte… aviat
“No havia ni tornat les claus del local i ja estàvem pensant en la següent idea que tirarem endavant”, confessa el propietari. La seva intenció, allunyada del model tradicional d'acadèmia d'idiomes, és crear un espai de debat i pensament crític en anglès adreçat especialment als joves, aprofitant l'experiència acumulada durant anys impartint classes d'advanced conversation. "Cada vegada tenim més eines digitals que tradueixen textos o resolen dubtes. El que falta són espais on els joves puguin pensar, debatre i activar l'anglès que ja tenen dins", exposa. El projecte, encara embrionari i que es presentarà després de l'estiu, vol convertir l'idioma en una eina per conversar sobre diversos àmbits perquè els estudiants puguin desenvolupar-se únicament en anglès: "Hi ha gent que vol un espai on practicar el seu anglès sense repetir el present perfect i aquesta serà una molt bona manera de fer-ho, creiem". "Es tanca una porta, però n'obrirem una de nova que encara serà més grossa", tanca el George, ambiciós.