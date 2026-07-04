FOTOS | Troben amb vida un home desaparegut des de feia quatre dies

Al límit entre Sabadell i Sant Quirze del Vallès han rescatat aquest matí a un home que constava com a desaparegut des del passat 1 de juliol, la seva família havia fet la denúncia el passat dimecres a la Policia Municipal de Castellar del Vallès.
Al voltant de les 11 h, una parella que havia sortit a passejar amb els seus gossos per la zona ha sentit crits demanant ajuda i aigua procedents del torrent del pont del Berardo, sota la C-58c, entre els carrers de França i d'Eslovàquia. En acostar-s'hi, han localitzat l'home, li han donat aigua i han avisat immediatament els serveis d'emergències; estava situat al costat de la carretera separat de la parella i de la zona boscosa per una tanca. Segons han explicat els testimonis, l'home es trobava conscient i lúcid, i ha pogut parlar tant amb ells com amb els equips de rescat.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 10.55 h i fins al lloc s'hi ha desplaçat una dotació, juntament amb efectius dels Mossos d'Esquadra i del SEM, que han participat en el rescat. L'operatiu s'ha allargat aproximadament una hora.
Finalment, l'home ha estat evacuat i traslladat a l'Hospital Parc Taulí perquè fos atès i valorat pels serveis sanitaris.
FOTOS DE JUANMA PELÁEZ: