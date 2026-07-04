"Socors... necessito aigua": el crit que ha permès rescatar un home desaparegut

Un home declarat com a desaparegut a Castellar del Vallès aquest passat dimecres ha estat rescatat avui pels serveis d'emergència en un marge de la carretera entre Sant Quirze i Sabadell. El seu rescat no hauria estat possible sense Arnau Buxó i Maria Naveros la parella que l'ha trobat aquest matí mentre sortien a passejar els seus gossos per la zona.
Tot va començar quan van sentir uns crits que provenien del costat de la carretera. "Sentíem 'socors' i demanava aigua", recorda Maria Naveros. "De fet, el primer que vam fer quan el vam veure va ser donar-li l'aigua que portàvem nosaltres", remarca. En acostar-s'hi, van comprovar que l'home estava estirat en un desnivell, al costat d'una tanca i sense possibilitat de sortir-ne pels seus propis mitjans.
"Estava tirat a terra, com contra una tanca. Semblava que havia caigut i s'hagués quedat allà. Nosaltres tampoc el podíem aixecar", explica Maria. Davant la situació, van alertar immediatament els serveis d'emergència. Pocs minuts després, la Policia Local els va comunicar que l'home constava com a desaparegut des de dimecres.
Tot i el temps que feia que ningú en sabia res, la parella es va sorprendre de l'estat en què el van trobar. "Estava desorientat, però parlava perfectament. Ens explicava coses tota l'estona", recorda Arnau Buxó. La desorientació es va fer evident quan els va dir que pensava que encara era dijous, sense ser conscient que en realitat ja era dissabte.
Mentre arribaven els serveis d'emergència, l'home va explicar a la parella com "havia passat molt de fred durant les nits i, que, al matí, el sol li tocava directament a la cara". Malgrat el cansament, va mantenir la conversa en tot moment.
Amb l'arribada dels Bombers i el SEM, l'home va reaccionar amb alleujament. "Quan li vam dir que venien a ajudar-lo es va posar molt content", recorda la parella. Els equips d'emergència el van immobilitzar, el van poder extreure del desnivell on havia quedat atrapat i el van traslladar al Taulí.