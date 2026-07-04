GRÀFICS | Pressupostos de la Generalitat 2026: què li toca a Sabadell i al Vallès?

El Parlament de Catalunya ha aprovat els pressupostos per al 2026, els primers del govern de Salvador Illa, aquesta setmana. L’acord entre PSC, ERC i els Comuns suposa una despesa rècord de 49.162 milions d’euros per tot Catalunya, i situa la salut, l’ensenyament i l’habitatge com a eixos principals. Més enllà dels grans titulars, els comptes tenen un impacte en clau de ciutat i de comarca. El Govern de la Generalitat invertirà 25,7 milions d’euros en actuacions a Sabadell, i 278,2 milions a tota la comarca. El Diari ha elaborat un cercador i interactiu per a consultar a què es destinaran.
La meitat del pressupost català a Sabadell es destinarà a la primera residència de gent gran de la ciutat (13,4 milions d’euros), segons l’anàlisi dels comptes realitzat pel Diari. La construcció de l’equipament a Campoamor es troba a l’equador i, un cop enllestit, oferirà 80 places residencials i 20 de centre de dia públiques. L’executiu també ha previst 5,5 milions d’euros en millores diverses a l'hospital Parc Taulí, que se sumaran a les obres d’ampliació d’urgències que començaran a la tardor.
El pressupost contempla una primera partida per a la reforma i ampliació dels Jutjats de Sabadell –Tribunal d’Instància, des d’enguany– de més de 760.000 euros, als que cal sumar una reserva de 4,7 milions d’euros més per als pròxims anys. El projecte de remodelació inclou noves sales de vistes, de testimonis i detinguts, canvis en el circuit per a les víctimes i l’ampliació del vestíbul principal i del Registre Civil, tot plegat en un intent per descongestionar un dels tribunals més col·lapsats del país.
Un altre dels capítols pendents a Sabadell són les escoles en barracons. PSC i Comuns van pactar l’erradicació dels mòduls prefabricats a la ciutat i ara els comptes incorporen els primers 168.000 euros per al projecte executiu de l’institut escola Arraona de Sabadell. Encara en matèria educativa, s’han previst vora 730.000 euros en millores de centres educatius en mal estat. Hi figuren les obres del menjador i la cuina de l’escola Samuntada, els nous lavabos del Joan Oliver o la millora de l’accés de l’Enric Casassas, entre altres actuacions. En paral·lel, s’han inclòs 217.895 euros en instal·lar plaques solars a cinc instituts de Sabadell.
Pel que fa a la mobilitat, el carril de bus ràpid BRCAT entre Sabadell i Terrassa encara la seva fase final amb un pressupost de 5,2 milions d’euros per al 2026. Un cop estigui finalitzat, les dues capitals del Vallès tindran 1,2 quilòmetres de vials i ponts separats de l’N-150 per on aniran busos, bicicletes i vianants. No hi ha rastre de la ronda Nord de Sabadell i de Terrassa, perquè aquesta es finança amb diners de l’Estat, però sí partides de manteniment de carreteres de la zona, tal com demanaven les entitats empresarials.
Quins municipis del Vallès reben més i quins menys?
Els comptes ratificats pel Parlament contemplen 278,2 milions d’euros en obres i actuacions repartits arreu del Vallès. Així i tot, Cerdanyola s’endú un terç de la inversió total de la comarca (91,2 milions d’euros) centrats en projectes vinculats al desenvolupament del Parc de l’Alba i al Centre Direccional. El futur centre de recerca i de producció de xips Innofab, en la mateixa zona, s’endú més de 50 milions d’euros entre el projecte bàsic i les inversions en edificis i instal·lacions. La fàbrica, que se situarà entre el sincrotró Alba i la UAB, vol posar les bases d’una indústria pròpia de microprocessadors.
Fent la comparació clàssica entre les dues grans ciutats vallesanes, Terrassa s’endú el doble que Sabadell en matèria d’inversions amb vora 50 milions d’euros, que s’expliquen per una gran despesa en residències de gent, nous projectes d’habitatge i en el sistema d’aigües de la ciutat. Després de Terrassa, Montcada i Reixac (36,5 milions d’euros) i Sant Cugat del Vallès (18,3 milions d’euros), juntament amb Sabadell, completen la part superior de la taula.
Com passa a Cerdanyola, grans projectes com la nova estació de tractament d’aigua potable i la connexió amb el sistema Aigües Ter-Llobregat, valorada en 22,1 milions d’euros, engreixa la previsió econòmica de Montcada. A Sant Cugat destaquen les obres d’ampliació de l’Arxiu Nacional de Catalunya (8,6 milions d’euros) i la construcció d’una escola d’una línia d’infantil i de primària és la inversió més rellevant de la Generalitat a Sentmenat (5,4 milions d’euros).
Si s’analitza el pressupost per àrees, les inversions en la xarxa d’aigua i en mobilitat se situen entre les prioritats polítiques a la comarca. Els comptes guarden recursos per al projecte de BRCAT entre Sabadell i Castellar, i per a les obres del carril bus ràpid i pedalable que anirà de Palau-solità i Plegamans a Caldes de Montbui a través de la C-59. Dues infraestructures de mobilitat que, com tants altres projectes, havien estat reclamats pel territori i que ara tenen un lloc reservat als pressupostos catalans.