La primera residència pública de Sabadell serà llar per a cent persones

La futura residència pública de gent gran al sud de Sabadell que ja es dibuixa al solar de Diego de Almagro serà la primera de la ciutat amb totes les places de titularitat pública. L’equipament, que també inclourà un centre de dia, oferirà un total de 80 places residencials i 20 places de centre de dia, amb opcions d’ampliació, serà llar per a cent persones i es preveu que entri en funcionament el tercer trimestre de 2026.

Amb una superfície total de 5.000 metres quadrats repartits entre planta baixa i tres pisos, la residència Sabadell – Parc Central estarà organitzada en unitats de convivència de 18 a 20 persones, amb un mínim del 70% dels dormitoris individuals. Cada unitat disposarà d’espais propis que garanteixin la privacitat, així com espais comuns —cuina-office, menjador, sala d’estar i accés a exteriors—. El projecte aposta zones pensades per promoure la socialització i la participació activa dels residents en activitats quotidianes.

També comptarà amb àrees d’atenció especialitzada, com sales de fisioteràpia, espais per a l’estimulació sensorial i sales polivalents, així com espais exteriors concebuts com a recursos terapèutics. El centre de dia, que funcionarà de manera independent, oferirà atenció diürna a persones grans que necessiten assistència.

La gestió, encara per definir

Una de les reivindicacions compartides entre l’Ajuntament de Sabadell i la Plataforma per la Residència és que la futura residència del sud de la ciutat sigui gestionada públicament. Tot i que serà la primera residència cent per cent pública de Sabadell, encara no s’ha concretat quin ens en durà la gestió.

L’Ajuntament defensa un model de gestió pública i ja treballa amb possibles agents, com la Corporació Sanitària Parc Taulí que, com a consorci sanitari públic sense ànim de lucre, compta amb diversos serveis assistencials, socials i sanitaris al territori.

També Sabadell En Comú Podem ho ha reivindicat a peu d’obra, coincidint amb els inicis dels primers treballs sobre terreny. Per als comuns no n’hi ha prou amb la titularitat pública: exigeixen que la gestió també sigui cent per cent pública. “És importantíssim que la gestió la facin les administracions”, afirmava el portaveu Joan Mena, que remarcava que vetllaran perquè “els pressupostos del 2027 incloguin prou dotació per garantir aquesta gestió directa”.