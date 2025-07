Com afecta el tancament de la biblioteca Vapor Badia als estudiants i usuaris?

Tot i que l'època forta d'exàmens ha acabat fa poc, encara hi ha estudiants amb recuperacions pendents, usuaris habituals i famílies que utilitzen l'espai com a refugi climàtic i cultural durant l'estiu

Inicialment previst fins al maig, el tancament de la biblioteca Vapor Badia s'ha prorrogat fins al mes d'agost afectant una part de la ciutadania, especialment estudiants. L’Ajuntament de Sabadell ha explicat que les obres de millora del sistema de climatització i impermeabilització de la coberta no han pogut avançar al ritme previst a causa de les pluges intermitents del mes d’abril, que han impedit dur a terme correctament els treballs sobre la teulada, ja que “la impermeabilització de la coberta és una feina que ha de portar-se a terme en condicions seques”.

Judith Grau, estudiant de batxillerat, es troba en plena preparació de les proves extraordinàries de la selectivitat que farà al setembre: “A causa de certes circumstàncies haig de fer la 'sele' al mes de setembre”, explica. Tot i viure relativament lluny de la biblioteca Vapor Badia, hi anava sovint a estudiar. “Gràcies a l'aire condicionat i l'ambient d'estudi, és un lloc perfecte per preparar exàmens. Les facilitats de l'espai són moltes, i més ara amb la calor”, afegeix. Per a ella, la manca d’un espai així representa un inconvenient notable de cara a l'estiu, especialment en un moment tan decisiu com el pas a la universitat.

Una situació similar viu Pol García, estudiant universitari d’un doble grau en Enginyeria Matemàtica en Ciències de Dades i Enginyeria Informàtica a la Universitat Pompeu Fabra. Amb un examen de recuperació pendent la setmana passada: "La UPF és de les últimes universitats en fer recuperacions, i havia de preparar l'examen d'una assignatura que es diu Models Estadístics". Per a en Pol la Vapor Badia és un equipament "molt útil on sempre preparo els exàmens durant el curs". Incidint també en la temperatura, detalla: "En la preparació de l'últim examen vaig trobar a faltar aquest espai de la ciutat, sobretot per la calor que fa a casa”.

Però els efectes del tancament van més enllà de l’àmbit acadèmic. També impacten en l’ús social i familiar de l’equipament. Laura Fernández, veïna del barri, explica com aquest espai formava part del seu dia a dia amb els fills: "Vivim a prop, i aprofitàvem l’espai infantil de la biblioteca per anar-hi, com a refugi climàtic perquè no van a casal d’estiu". La biblioteca els servia no només com a lloc fresc on passar les hores de calor, sinó també com a espai cultural: "També fèiem ús del préstec de llibres com a activitat cultural. Ara haurem d’anar a una biblioteca més llunyana", lamenta. "És un espai ideal per fomentar la cultura als més petits i fugir de la calor dels parcs".