Del divendres 11 de juliol fins aquest diumenge 13 de juliol Can Deu ha sortit al carrer per celebrar la seva festa major, amb activitats com el sopar de barri, jocs pels infants o les actuacions de dansa a càrrec de l’Acadèmia Va de Bal. La gran cloenda ha estat organitzada per les forques de Can Deu.

FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO: