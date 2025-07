L'obra ben feta de Blaumut

“És com quan anàvem a casa d’algú i havíem de tocar allà únicament amb els instruments”, va dir Xavi de la Iglesia, guitarra i veu de Blaumut, sobre el concert que van celebrar aquest passat divendres 11 de juliol dins el marc del Fresc Festival 2025. Les previsions de pluja no van frenar l’actuació, que es va traslladar dels Jardinets a l’Auditori Gran de l’Espai Cultura. Lluny de deslluir l’experiència, el canvi d’escenari va permetre una vetllada encara més íntima i emotiva; a més de facilitar la venda de més entrades, ja exhaurides.

DAVID CHAO

Un retorn als seus inicis, on van poder presentar Abisme (2024), el seu nou disc, d’una manera molt especial. Van construir una atmosfera delicada i característica que recorda el so polit i amb acompanyament clàssic dels nord-americans Beirut o la influència confessa del grup; l’italià Franco Battiato. La formació va combinar guitarra, contrabaix, violí, teclat i percussió.

Xavi de la Iglesia, guitarra i veu

DAVID CHAO

Van sonar noves composicions com Abisme, Calma o Miopia i, també, temes clàssics com Pa amb oli i sal (que van interpretar dues vegades, inclosa una reprise) o Bicicletes, amb la què van tancar la nit. També hi van incloure peces com Cel estranger, L’home antic i Vint-i-un botons. El públic, tot i estar assegut, no va parar de seguir el ritme amb les palmes.

“L’abisme no ha de ser una cosa dolenta”, deien, “és una passa endavant que ens fa créixer”, van explicar sobre el significat del nou disc i de la cançó que li dona nom. A més, De la Iglesia va compartir com una de les seves peces instrumentals més conegudes, El pont de l’Accademia, se li va ocórrer quan trepitjava el pont venecià del mateix nom, apuntant ràpidament les notes. “Si algun cop el visiteu, atureu-vos al mig, gaudiu de les vistes i escolteu-la”.

Vassil Lambrinov, violí

DAVID CHAO

Blaumut també és Vassil Lambrinov, violí i ànima del grup, que entre anècdotes còmiques va voler destacar el mural de l’entrada de l’Auditori: “El seu missatge m’ha colpit. Diu: De tot el que facis, només en restarà l’obra ben feta”. Lambrinov també va revelar (malgrat certes reticències del grup) que durant la seva estada a Sabadell han estat enregistrant amb el músic i productor local Xasqui Ten. Les bicicletes de Blaumut segueixen pedalant.