Abraham Mateo, La Casa Azul, Chenoa i La Fúmiga: ja se saben tots els concerts de la Festa Major del 2025

La Festa Major de Sabadell 2025 ja té aspirants a protagonistes: Abraham Mateo, La Casa Azul, Mama Dousha, La Fúmiga, Chenoa, Los Punsetes, Reggae per Xics, Vaparir Tour, l'Orquestra Simfònica del Vallès, Joana Serrat i l'Orquestra Diversiones, entre d'altres, es repartiran entre el 5 i el 8 de setembre a l'Espai Concert de l'Eix Macià, Ca l'Estruch i la plaça del Doctor Robert. Una novetat a l'avinguda de Francesc Macià és que els concerts es podran seguir amb una pantalla gegant des d'una mica més enrere de l'escenari.

El primer gran concert serà el divendres, amb La Casa Azul, que té com a bateria el sabadellenc Guillem Barceló. Seguidament, donarà pas al Vaparir Tour. També divendres L’Estruch oferirà l’alternativa del so indie de Los Punsetes. A les 21 h, Marta Pontnou i Laura Fa seran les pregoneres, a la plaça de Sant Roc.

Dissabte a la tarda, el concert Reagge per Xics a Ca l’Estruch serà el preludi d’una nit plena d’actuacions a l’Eix Macià, amb Abraham Mateo, Chenoa i DJ Madrasso. A l'Estruch, el dissabte hi haurà un concert d'Habla de mí en presente. Durant aquests dies també hi haurà sessions de música electrònica, amb DJ Spacer i DJ Lucient.

Diumenge serà el torn de Mama Dousha, La Fúmiga i DJ Trapella. A l'Estruch, el diumenge hi haurà el concert simfònic de l'Orquestra Simfònica del Vallès.

Les actuacions a l’Espai Concert de l'Eix Macià les tancaran dilluns amb l’Orquestra Diversiones.

Les nits de divendres, dissabte i diumenge, a l'Eix Macià obriran les actuacions els grups de la Coordinadora de Músics de Sabadell.

Durant la resta de dies, la plaça de Sant Roc continuarà acollint el concert de la Banda de Música i un any més dels D'Kantaka, a més del concert de corals.

El festival Enlaire, el Sam Fest Electrònic i l'Envelat

La plaça de Frederic Mompou es manté com a escenari de la mostra d’arts escèniques a l’aire lliure amb el festival Enlaire. A la plaça de la Creu Alta hi haurà diferents propostes de música jove, en el marc del SAM Fest Sabadell Acció Musical i del SAM Fest Electrònic El Templo i diferents activitats de cultura popular i tradicional.

Pel que fa a l’Envelat de Festa Major de la plaça del Gas, s’estrena un nou envelat cobert, que permetrà tenir una zona d’ombra a tota la plaça.

La plaça del Vallès serà l’escenari dels balls regionals i de la Nit d’Havaneres. I la plaça de les Dones del Tèxtil, de les ballades de sardanes entre altres activitats.

La cultura popular i tradicional

La Cercavila de Gegants manté el canvi iniciat l’any passat i se celebraà el diumenge per afavorir la participació i l’assistència de públic. Continuen també el Correfoc infantil i el Correfoc de bèsties iniciats en la celebració de 2023 i les exposicions vinculades a la cultura popular i als gegants. La Cercavila de Festa Major, el seguici de cloenda, la jornada castellera, els versots, el Ball de la Bola, les sardanes, el Correfoc Infernal o les havaneres formaran, com ja és tradició, part del programa.

Espectacle a les fonts del Passeig

Durant els dies de Festa Major les fonts ornamentals del Passeig protagonitzaran un espectacle d’aigua i llum. Es faran 4 passis de 15 minuts entre les 22 i les 23 h, el divendres 5, diumenge 7 i dilluns 8 de setembre. El dissabte dia 6, l’espectacle es farà de 22.30 h a 23.30 h.