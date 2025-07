Els artesans del Nadal insisteixen: volen ubicar la fira a la Rambla

L’organització de la Fira d'Artesans del Nadal de Sabadell (FANSA) insisteix en muntar les seves parades a la Rambla. Els artesans han declinat formalment les ubicacions proposades per l'Ajuntament –el carrer d’en Font o la plaça de l’Imperial– i volen instal·lar-se tant sí com no a la Rambla. Insisteixen en la viabilitat de traslladar-la a aquest punt fent les adaptacions pertinents i també critiquen el temps de resposta del consistori.

L’any passat, la fira ja no va instal·lar-se a Sabadell després de 30 anys perquè els artesans van rebutjar tornar a la plaça del Gas després de patir "dos anys amb davallades rellevants en les vendes". En les edicions anteriors s'havien ubicat al passeig de la plaça Major, on ara ja no s'hi poden ubicar "per criteris tècnics i de seguretat".

L'Ajuntament, però, defensa que la ubicació proposada a la Rambla no és viable per l’afluència de gent durant la campanya nadalenca, que "no pot garantir un pas segur ni fluid". Els organitzadors, però, defensen que la seva proposta sí que és viable, tant per les dimensions del carrer com per les condicions d’afluència de vianants. “El dissabte i diumenge, quan hi ha més afluència, la Rambla ja està tancada al trànsit”, recorden, i posen com a exemple les activitats del calendari d’advent que ja suposen el tall del carrer, incloent-hi el pas dels autobusos. A més, asseguren que les parades previstes ocuparien només dos metres i "deixarien més espai de pas que algunes terrasses".

La FANSA també ha expressat la seva voluntat de negociar i adaptar la proposta, fins i tot reduint el nombre de parades o deixant més espai entre elles per facilitar la mobilitat i la seguretat. En el comunicat, l’entitat aporta mesures concretes dels trams proposats a la Rambla, on s’assegura que el pas per als vianants oscil·la entre els 3 i els 4,18 metres, superant en molts casos altres usos habituals de l’espai públic.

La problemàtica es remunta al 2022: la fira es va desplaçar a la plaça del Gas, una ubicació que va afectar la caixa dels artesans, que van tenir caigudes de fins el 30% de les vendes. La ubicació no va convèncer i, el 2023, van organitzar desenes d'activitats nadalenques familiars per atraure la clientela. Però les pèrdues van ser encara més accentuades que l'any anterior. “Vam vendre un 50% menys respecte a quan estàvem al passeig de la plaça Major”, lamenta Mercè Vega, presidenta de la fira d’artesans.

El 30 de setembre de 2024 es va aprovar per unanimitat una moció al ple municipal que instava a trobar una ubicació adequada per la fira, que celebra més de tres dècades d’història a la ciutat. “Ens dol veure que aquella resolució no s’ha traduït en fets”, conclouen.