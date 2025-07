Consulta el programa de la Festa Major de la Creu de Barberà 2025

La Festa Major de la Creu de Barberà es celebrarà del divendres 11 al diumenge 13 de juliol. Seran tres dies intensos amb una programació pensada per a totes les edats: activitats infantils, concursos, música en directe, sopars populars i molta festa als carrers del barri. Unes activitats que arriben després de moments convulsos a la zona sud, protagonitzada pels aldarulls de la darrera setmana. En pocs dies, però, el clima és molt diferent: "Encetem la festa amb ganes, els ànims s'han relaxat i la situació s'ha normalitzat", exposen fonts veïnals.

Com a plat fort, els concursos populars, un segell d'identitat del barri: concurs de dibuix en família (divendres a les 17h), una prova de punteria divertida per a infants i joves a la Plaça Creu de Barberà (divendres a les 19:00), el XIV Concurs d’all i oli i IV Concurs de truites de patates (divendres a les 20:30) i concurs de gossos (diumenge a les 12h), en col·laboració amb la Protectora d’Animals de Sabadell. L'entrega de premis de diversos concursos celebrats tindrà lloc diumenge a les 20 h.

El tret de sortida es donarà divendres a la tarda amb el VI Concurs de dibuix en família a l’Avinguda Barberà. Després, tothom podrà gaudir dels tastets del Vinalium, d’una tabalada amb Damnatus, i d’un concurs de punteria amb pilotes per a infants i joves. A les 20h, els coets d’inici marcaran oficialment l’inici de la Festa Major. A continuació, tindrà lloc el tradicional Concurs d’all i oli i de truites de patates. A la nit, arribarà la botifarrada popular i una gran festa amb música i ball a càrrec de La Senda de Carol i DJ RUIZ_DANI a la Plaça Creu de Barberà.

El dissabte començarà amb ioga per a tothom, contacontes i un taller de defensa personal al Centre Cívic. A la Plaça Creu de Barberà hi haurà animació infantil, i al migdia, els assistents podran degustar els tastets del Vinalium i participar a la festa de l’escuma oberta a tothom. A la tarda hi haurà jocs de reciclatge i un taller de batxata, i al vespre se celebrarà el clàssic Sopar de Festa Major, seguit del pregó a càrrec de Maite Lopera Esteban i el gran ball amb l’orquestra Doble Cara Group.

El diumenge començarà amb una bicicletada cultural fins al Museu d’Art. Al mateix temps, hi haurà una trobada de puntaires, una exposició de motos, una xocolatada popular, una gimcana infantil i un concurs de gossos en col·laboració amb la Protectora d’Animals de Sabadell.

Al migdia, actuarà la Coral Les Cardines, hi haurà vermut popular i música country. A la tarda, els nens i nenes podran gaudir d’inflables, i el públic assistent podrà escoltar el concert de la Banda Municipal de Sabadell i assistir a l’entrega de premis. La nit finalitzarà amb una sessió d’havaneres amb La Vella Lola, rom cremat i la cloenda de la festa amb les Bruixes del Nord.