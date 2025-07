Davallada de nous contractes de lloguer a Sabadell

El nombre de contractes de lloguer signats el primer trimestre de 2025 a Sabadell retrocedeix 16 anys enrere: des del 2010 no se’n registrava una quantitat com la d’aquest darrer període publicat recentment per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 718 arrendaments signats i registrats per l’Incasòl entre gener i març d’enguany, un 20,3% menys que el mateix període de l’any passat (901); un 28,8% menys que el 2019, l’any previ a la pandèmia de la covid-19. En paral·lel, el cost del lloguer segueix a l’alça, amb un nou rècord el primer trimestre d’aquest any: 818,15 euros de mitjana segons les dades de l’Incasòl.

I, a l’altra banda del sector immobiliari, les compravendes viuen un moment dolç a Sabadell. En aquest cas, les darreres dades són les totals del 2024 (2575, que mostren un increment d’operacions del 2,6% respecte l’any anterior (2509), un 14,2% més que el 2019 (2254). Des de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, el seu gerent, Miquel Àngel Vicente, explica que el mercat del lloguer ha canviat especialment en el darrer any amb l’entrada en vigor de la nova llei que limita les rendes. “Abans podies pensar d’aconseguir un millor llogater, però per les circumstàncies actuals els propietaris ja es conformen i el llogater s’estima més conservar el que té que buscar un altre pis”, explica Vicente. En canvi, els interessats en comprar un habitatge fa mesos que gaudeixen de condicions de compra atractives pel què fa a l’accés al finançament.

Des de la Cambra subratllen que el mercat de l’habitatge viu un desajust entre l’oferta i la demanda que “és impossible arreglar amb el que hi ha”. Miquel Àngel Vicente proposa mesures per flexibilitzar el mercat del lloguer i donar ajudes perquè hi hagi més circulació. Per exemple, garanties per al pagament com els avals ICO per a la compra d’habitatges, facilitar canvis d’ús de locals i oficines a habitatges o utilitzar més sòl per construir més. Vicente conclou que “si no col·laborem els sectors públic i privat, això no tirarà endavant, la pressió cada cop és més gran i els preus no baixaran perquè ho forcis”.