El programa de restauració de TV3 Joc de cartes va arribar a Sabadell ahir dimecres en la seva edició d'estiu. El restaurant Rauxa - Bodega Contemporània, al carrer de les Tres Creus, 15, va ser un dels tres establiments que va participar per aconseguir ser "el millor local de tapes del Vallès". Competien contra Bistró XXI (tercera posició amb un 5,3), de Castellar del Vallès, i la Taberna 1984, de Sant Cugat. I va ser aquest darrer local qui es va proclamar guanyador del programa amb un 7,1. El restaurant sabadellenc, per la seva banda, va acabar en segona posició amb una puntuació de 6,8. El conductor del programa Marc Ribas li va atorgar en la seva valoració personal un 8,2.
L'steak tàrtar, el foie-gras a la brasa o el cap i pota amb carpaccio de gamba, entre altres plats, van ser les armes amb les quals van sortir a jugar Isaac Catalán i Aleix Jorba, els dos representants del restaurant sabadellenc. Els altres competidors van valorar amb un 'bé' el menjar dels sabadellencs, però Ribas, els va revifar gràcies al 'notable' que els va posar en aquesta categoria. L'espai també va ser ben valorat pels contrincants, però no va ser suficient per superar la Taberna 1984, que va convertir-se en la competència directa dins del programa.
El programa va quedar marcat també per un punt de tensió i polèmica –com és habitual–; i, finalment, el local santcugatenc va esdevenir guanyador de l'edició estiuenca del programa. Es va endur els 3.000 € de premi i el diploma que els acredita com al restaurant que té les millors tapes del Vallès, segons el concurs.