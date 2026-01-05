Consulta quins són els carrers de Sabadell amb més risc de gelada

L’Ajuntament de Sabadell ha activat un ampli dispositiu preventiu per minimitzar riscos davant la prealerta per baixes temperatures i la possibilitat de neu o gelades durant els propers dies. Aquest matí s’ha reunit el Comitè d’Emergències Municipal (CECOR) per analitzar l’evolució de la situació meteorològica i acordar les mesures necessàries, que inclouen actuacions a la via pública, reforç de la vigilància i l’activació del nivell 2 de l'Operació Fred per protegir les persones més vulnerables.
Entre les primeres accions previstes hi ha el llançament preventiu de sal en punts especialment sensibles, com ara els accessos als centres d’atenció primària, en coordinació amb l’Institut Català de la Salut, així com a les entrades i sortides de les estacions de tren. Paral·lelament, s’intensificarà la vigilància als trams de la xarxa viària amb més risc de gelades i els serveis municipals estaran preparats per actuar de manera immediata si les condicions ho requereixen.
L’Ajuntament també habilitarà punts per facilitar sal tant a responsables d’equipaments com al veïnat que la pugui necessitar. Davant la previsió que les temperatures puguin baixar dels dos graus de manera sostinguda, Sabadell ha activat el nivell 2 de l’Operació Fred, un dispositiu que preveu espais d’acollida diürna i nocturna per a persones sense llar.
El consistori assenyala alguns punts on el risc de gelades és més elevat. Entre aquests trams s’hi troben la ronda de l’Ebre, pel fort pendent d’accés a Torre Romeu i al polígon de Can Roqueta, la Gran Via, la carretera de Prats de Lluçanès des del polígon de la Llanera, la carretera de Matadepera entre Can Deu i el límit municipal, el carrer Atlanta, l’avinguda de Lluís Companys i el carrer dels Paraires entre la plaça Olímpia i l’avinguda de Francesc Macià, el carrer de Prat de la Riba entre la plaça de Catalunya i Andreu Nin, el carrer de Pablo Iglesias entre Sol i Padrís i la Bassa, així com els carrers de las Navas, Florit, Puig de la Creu i el passeig de Can Feu en el seu darrer tram fins a la plaça del Mil·lenari.
La Policia Municipal reforçarà la vigilància en aquests punts durant les dues properes nits i l’empresa concessionària de la neteja viària mantindrà actiu un dispositiu específic per llençar sal en cas que es produeixin gelades. Tot plegat es farà en coordinació constant amb la xarxa de TUS per fer seguiment de possibles afectacions al servei. L’Ajuntament habilitarà punts de recollida de sal als punts blaus de Can Llong, a la ronda d’Europa, 310, i del Parc Central del Vallès, al carrer de Moragas i Barret, 33, així com a la Policia Municipal, al carrer de Pau Claris, 100.
D'altra banda, l’activació del nivell 2 de l’Operació Fred comporta l’obertura avui mateix del centre nocturn gestionat per Creu Roja i cedit per Aigües Sabadell, perquè les persones sense sostre puguin passar la nit en condicions dignes. Aquest espai disposa de 20 places i ofereix, a més de llit per dormir, servei de dutxa, sopar i esmorzar. Paral·lelament, també es podran derivar persones a pensions o al Centre d’Emergències de la ciutat, amb l’objectiu d’atendre ciutadans i ciutadanes que es trobin a Sabadell sense un lloc on dormir ni recursos per afrontar una situació de vulnerabilitat extrema.
En aquest nivell 2 es mantindran també les sortides de vehicles que ja es fan habitualment en nivell 1 per recórrer la ciutat, derivar persones sense llar als espais d’acollida o facilitar-los sopar calent i roba d’abric en cas que no vulguin fer ús dels recursos disponibles. A més, Càritas obrirà l’espai d’acollida diürna del carrer de Duran i Sors, amb capacitat per a una vintena llarga de persones, on s’oferiran serveis de dutxa, esmorzar, roba neta i acompanyament social. El dispositiu de l’Operació Fred és fruit del treball conjunt de l’Ajuntament de Sabadell, Creu Roja i Càritas, amb la col·laboració d’entitats com Actuavallès, Ningú Sense Sostre i Aigües Sabadell, en una actuació coordinada que busca protegir la ciutadania davant un episodi de fred intens i garantir que ningú quedi desatès en una situació de risc.
El fred s'intensifica
El fred s’intensificarà a Sabadell durant els propers dies, amb temperatures baixes, nits molt fredes i risc de gelades, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya. L’episodi de fred començarà a notar-se amb més força a partir d’aquest dilluns a la tarda i s’allargarà, com a mínim, fins dimecres. Aquest dilluns, el temps estarà marcat per la presència de núvols i alguns ruixats febles durant la tarda, amb una precipitació molt poc significativa. Les temperatures aniran baixant progressivament, passant dels 6 graus a primera hora de la tarda fins als 3 graus cap a la nit, amb vent fluix.
De cara a dimarts, el Meteocat preveu una jornada estable i sense precipitacions, però amb un descens notable de les temperatures mínimes. Durant la matinada i primeres hores del matí, el termòmetre es mourà entre 1 i 2 graus, amb sensació de fred. Al migdia i primera hora de la tarda s’espera un ambient més assolellat, amb temperatures que podrien arribar als 9 graus, tot i que tornaran a baixar ràpidament a partir del vespre. El vent es mantindrà feble o moderat al llarg del dia.
Dimecres serà, previsiblement, el dia més fred de l’episodi. Les temperatures mínimes se situaran al voltant dels 0 graus durant la matinada i les primeres hores del matí, fet que augmenta el risc de gelades. Durant el dia hi haurà intervals de sol i núvols, amb màximes que no superaran els 7 graus. A la tarda i al vespre el fred tornarà a intensificar-se, amb valors que baixaran fins als 3 o 4 graus.
Davant aquesta situació, es recomana extremar les precaucions en els desplaçaments, especialment a primera hora del matí i durant la nit, abrigar-se adequadament i tenir especial cura amb possibles plaques de gel a la via pública. El Meteocat manté activada l’alerta per fred intens i demana seguir l’evolució de la previsió meteorològica durant els propers dies.