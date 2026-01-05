Un que no falla mai: el tortell de Reis es corona de nou

Nova cita a taula aquest dimarts 6 de gener. Els àpats nadalencs arriben al seu desenllaç amb una traca final gens menyspreable. Els darrers, però no els menys importants. Estovalles, coberts (i el Diari!) a punt per agafar forces per obrir els regals dels Reis d’Orient. a taula, xocolata desfeta, melindros, croissants, ensaïmades, xurros i altres dolços fan les delícies matinals d’aquesta jornada, que es completa amb un bon dinar i el tradicional tortell de Reis.
La propietària dels establiments Forn Centenari, Eva Fernández, destaca que “totes les diades estan anant molt bé, malgrat el temps pugui fer que algú no surti”. De totes formes, “creiem que serà una bona diada”, comantava ahir dilluns al matí, en plena producció de tortells. Segons Fernández, la tendència dels clients és a escollir el tortell farcit, ja sigui de nata, trufa o crema, un aspecte que ha vist evolucionar amb els anys perquè “abans era tot massapà, però ara els farcits representen gairebé el 50% de vendes”. La sabadellenca assenyala un altre canvi, com és que si bé anys enrere el tortell es reservava pel dia 6, darrerament les vendes són més repartides entre els dies 5 i 6 perquè moltes famílies se’l mengen després de la cavalcada.
Obradors a tot drap
En altres establiments, com el forn E. Valls, les vendes estaven “anant molt bé” ahir al matí, amb “molta feina” per endavant per poder preparar tots els tortells i aconseguir que estiguin acabats de fer pel gaudi dels paladars sabadellencs. A la Pastisseria Sallés, els pastissers també treballaven a ple rendiment. Enric Sallés comentava que es focalitzen en el tortell tradicional perquè “anem al límit de producció i vendes”. Quants en preveuen vendre? “Més dels que podem!”, deia amb un somriure apassionat d’algú que vibra amb un dia tan important com aquest.
Els pastissers de la demarcació de Barcelona preveuen vendre un milió de tortells de Reis a tot el país, seguint la dinàmica dels darrers anys, donat el fort arrelament de la tradició a casa nostra. Saegons el gremi, els preus han pujat lleugerament, al voltant d’un 3% i d’acord amb l’increment de l’IPC, fet que suposa que un tortell per a cinc persones pugui tenir un cost de mitjana d’entre 25 i 30 euros.
El tortell de Reis tanca les festes en l’àmbit gastronòmic, després d’altres productes estrella com les neules, els panettones o els torrons. El gremi estima que es vendran un milió de tortells arreu del país, el que vindria a ser entre 400 i 500 de mitjana en cada pastisseria: “Demanen als clients que sempre es faci l’encàrrec en dies d’antelació, fer el brioix i el massapà, o el farcit de nata o de crema, té la seva feina i els seus dies”, va explicar a l’ACN el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, Miquel Zaguirre.