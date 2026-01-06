ARA A PORTADA

FOTOS | Centenars de persones donen la benvinguda als Reis d'Orient a la cavalcada de Els Merinals

Cinc camions van recórrer el barri en una tradició que fa 46 anys que se celebra

  • Cavalcada de Reis Els Merinals 2026 -
Publicat el 06 de gener de 2026 a les 09:28

Els Reis d'Orient ja han arribat a les cases de Sabadell per repartir regals a tots aquells qui han donat la seva carta a 'Ambaixador Reial o a algun patge durant els dies previs a la cavalcada. Melcior, Gaspar i Baltasar van arribar dilluns passat a la tarda als carrers de la ciutat tot i que, alhora, van tenir temps de fer una petita celebració pel barri de Els Merinals. Ja fa 46 anys que passen exclusivament pel barri per donar la benvinguda a tothom qui s'hi apropa i va ser un èxit rotund. Mitja tona de caramels volant, les cares d'il·lusió i les ganes de rebre Ses Majestats van crear una tarda inoblidable al barri sabadellenc. 

Fotos de Víctor Castillo

