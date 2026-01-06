ARA A PORTADA
FOTOS | Els carrers de Sabadell s'omplen de màgia per rebre els Reis d'Orient Jan Cañadell Puigmartí
FOTOS | Centenars de persones donen la benvinguda als Reis d'Orient a la cavalcada de Els Merinals Jan Cañadell Puigmartí
Els preus que s'apujaran i abaixaran més el 2026 a Sabadell: el transport públic s’encareix, però TUS manté les bonificacions Marta Ordóñez
Cinc camions van recórrer el barri en una tradició que fa 46 anys que se celebra