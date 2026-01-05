Els Merinals tenen la seva cavalcada dels reis d'Orient: "És tradició al barri des de 1980"

Un barri de Sabadell té una cavalcada amb identitat pròpia: els Merinals es desmarca de la gran cavalcada que recorre de sud a nord la ciutat i viuen la seva pròpia rua, amb una posada en escena que ja és tradició des de fa dècades. Els veïns han aixecat, any rere any, una celebració que ja forma part indiscutible de la identitat dels Merinals. “És tradició des de 1980”, recorda Rafael Mata, president de l’Associació de Veïns i un dels organitzadors. La història de la cavalcada va començar de la mà de l’esplai Tramuntana, quan els reis d'Orient sortien a peu pels carrers. Mata ho explica amb nostàlgia: els tres reis, Melcior, Gaspar i Baltasar, caminaven entre els infants per fer el tradicional passeig pel barri. Amb el temps, l’associació de veïns va agafar-ne el relleu i va incorporar-hi un primer camió. Des d’aleshores, el projecte no ha deixat de créixer.
Enguany seran cinc els camions que recorreran els carrers. Tot —decorats, carroces, vestuari i fins i tot la il·luminació— es fa a mà i amb recursos propis. Des que els infants comencen les vacances escolars, el saló d’actes de l’escola Arraona es converteix en un autèntic taller nadalenc. El mateix dia 5, tot el que han preparat es trasllada al pati del centre, on es decoren els camions amb faldons, llums i els últims detalls abans de sortir a les 18 h.
La participació veïnal i d'entitats és un altre dels pilars de la celebració. Any rere any hi col·labora el club de petanca dels Merinals i el seu president, Sergio Ortega, a qui Mata defineix com “el mestre faller” del barri. Amb només 25 anys, Ortega dissenya cada camió, fa l’inventari del material i s’encarrega que tot encaixi. També hi ha anys de col·laboracions especials: en edicions anteriors hi han participat el Club Vespes i el Club 600, tot i que enguany no serà el cas. El que sí que creix és la quantitat de caramels: aquesta vegada, repartiran fins a 500 quilos.
Malgrat la llarga trajectòria, la cavalcada no ha rebut mai reconeixement oficial. “La idea sempre era que els nens i els veïns no haguessin d’anar al centre: que la cavalcada passés per davant de casa”. La festa, però, ja no se limita al dia 5. Des de fa uns anys, el 4 de gener la plaça Banting i Best acull l’acte d’entrega de claus. S’hi munta un escenari perquè els infants puguin donar la carta als reis i, de pas, rebre un petit obsequi. L’esdeveniment es completa amb una xocolatada que s’ha convertit en un punt de trobada del barri. Enguany, l’associació ha impulsat també un concurs de balcons il·luminats. “No tenim il·luminació als carrers, però volem que els veïns s’animin cada vegada més”, explica Mata.