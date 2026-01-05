FOTOS | Els carrers de Sabadell s'omplen de màgia per rebre els Reis d'Orient

Nervis, il·lusió i ganes serien els mots perfectes per descriure com han viscut els més petits de la ciutat –i alguns més grans– l’arribada dels Reis d’Orient. Com cada 5 de gener a la tarda, els carrers de Sabadell s'han omplert de gom a gom per rebre els protagonistes més esperats de l’any, per a molts: Melcior, Gaspar i Baltasar, acompanyats dels centenars de patges reials que han repartit regals a milers de cases aquesta nit. Després d’uns dies liderats per la incertesa meteorològica del dia abans de Reis, la cavalcada s'ha pogut celebrar sense cap problema. De fet, des de l’Ajuntament ja s’havia previst alguna alternativa per si calia aplicar-la a causa de la pluja o la neu, però no ha estat necessari.
Des de ben d’hora, la plaça de la Nova Creu s'ha omplert per donar la benvinguda a Ses Majestats i acompanyar-los a l’entrega de la clau de la ciutat per poder entrar a totes les cases de Sabadell. Després d’haver renovat les carrosses reials, el vestuari de tota la comitiva i molts altres elements, el seguici ha presentat una nova carrossa: l’Estel, que va acompanyar la de l’Ambaixador, la dels tres reis, els personatges del Somriu al Nadal, els carboners, les fades i molts altres patges reials presents en el seguici.
Amb puntualitat, la cavalcada ha començat a la ronda de Pau Vila amb carretera de Barcelona per poder iniciar la marxa, enguany de sud a nord: ronda de Pau Vila, carretera de Barcelona, avinguda de Barberà, la Rambla, plaça del Dr. Robert, passeig de la Plaça Major, passeig de Manresa, via de Massagué, avinguda Onze de Setembre, plaça de la Creu Alta, carretera de prats de Lluçanès, carrer de Francesc Layret, avinguda de la Concòrdia, avinguda de Matadepera i, finalment, avinguda de Can Deu.
Tot i les baixes temperatures i l’amenaça de neu present, res ha impedit que la ciutat brillés gràcies a les carrosses, els centenars de patges ballant al ritme de la música i saludant els que s’hi han apropat o les desenes de milers de caramels que han volat el cel de la ciutat. A poc a poc la marxa ha anat avançant, tot i que s'ha endarrerit més del que estava programat per diversos motius, com una avaria elèctrica en una carrossa. Els imprevistos, però, no han aturat la cavalcada. Les famílies han anat cap a casa a poc a poc a fer tots els preparatius perquè els Reis d’Orient entressin a les cases amb totes les condicions. Sabates al balcó, aigua i alguna cosa de menjar pels Reis abans de posar-se a dormir ben d’hora i... que flueixi l’essència del dia més màgic de l’any!
Què demanen els sabadellencs?
Alguns sabadellencs que han anat a última hora han pogut donar la carta a l’Ambaixador Reial i als diversos patges que hi havia a la comparsa. Un any després de la darrera visita de Ses Majestats a les nostres cases, les peticions dels infants de la ciutat han estat molt diverses i s’esperen regals de tota mena. L’Adrià, com molts altres nens i nenes de la ciutat, ha demanat la samarreta del Centre d’Esports Sabadell per donar l’empenta que necessita l’equip de cara al seu retorn a la Segona Divisió.
D’altra banda, tot i que l’àmbit esportiu ha tingut molta tirada a les cartes dels sabadellencs d’enguany, també hi ha hagut cabuda per a la lectura i la ciència: “Jo he demanat un llibre sobre l’univers i els planetes”, explicava la Martina. Al seu germà Kai, però, tot i demanar un llibre més lúdic, el regal que més desitjava era una bateria “per fer molt soroll”, deia. Potser els veïns agrairan que els Reis ho sàpiguen “tot”...
El dia de Reis és el moment perfecte per provar sort i intentar que caigui algun regalet tecnològic. Sobretot pels adolescents. Els mòbils, tauletes o PlayStations, entre altres, són una altra mena de regal molt cotitzat a les cartes dels que ja no són tan petits. “Aquest any crec que ja arribarà el mòbil”, deia el Carlos, encara que la cara de la seva família ho deia tot. “Fa molt temps que demano una Play... a veure com es porten els Reis aquesta vegada”, comentava l’Aitor, de 16 anys. La diversitat de sol·licituds, doncs, ha estat molt diversa i hi ha espai per a tota mena de regal. Disfresses, maquillatge, material escolar, contes, sabates i un llarg etcètera de presents. Tan sols esperem que us hàgiu portat bé i que els Reis us portin tot allò que heu demanat!
Fotos de la Cavalcada de Reis 2026