La sabadellenca CECI debuta amb ‘FEEL FREE’, el seu primer single, un crit d’empoderament en clau house

La ballarina sabadellenca Cecília Garcia, de nom artístic CECI, fa el salt definitiu a la música amb el llançament de FEEL FREE, una carta de presentació sonora que neix de la necessitat d’expressar-se en primera persona. Després d’anys dalt dels escenaris interpretant coreografies per a altres artistes, ara reivindica la seva pròpia veu.
"Sentia que sempre treballava amb la música d’una altra persona. No podia parlar del meu missatge", explica. La idea va sorgir de manera natural després de conèixer Diara, productora musical i amiga seva. "Va ser molt orgànic. Estàvem juntes, fent el que ens agrada, i tot va fluir. Em vaig sentir supercòmoda des del principi."
CECI assegura que el procés creatiu ha estat intuïtiu: "Quan escric no penso exactament de què parlaré. Escric el que em surt i després entenc el missatge." En aquest cas, FEEL FREE gira entorn de la llibertat personal i l’empoderament femení. "Vivim en una societat que ens condiciona molt. Volia posar l’atenció en mi mateixa, en fer les coses amb propòsit."
Musicalment, el single es mou entre l’urbà i el house, amb una clara inspiració internacional. "És bastant house, amb bombos i sintetitzadors molt marcats, però també té una energia pop", detalla. Entre les seves referències destaca Kaytranada: "Aquest so funky house, experimental, m’inspira molt."
De moment, Garcia aposta per publicar singles abans d’aventurar-se amb un àlbum. "Em dona respecte. Quan faci un disc vull que sigui compacte, ben construït. Encara estic aprenent", remarca.
El videoclip, que s’estrenarà pròximament, inclourà una coreografia creada per ella mateixa: "No vull deixar de ballar. És la meva vida des de petita. Poder unir la música i el ball és com tancar el cercle".