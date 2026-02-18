Adrià Aguilera: “En l’era d’Instagram, en què tot ha d'estar bé, i ens escoltem poc cap endins”

I si Inside Out transcorregués a Sabadell en lloc de Minnesota? La petita protagonista no es diria Riley, sinó Berta. No jugaria a hoquei gel a llacs glaçats, tocaria la guitarra. La mudança que li trastocaria la vida no seria a San Francisco, sinó a Alemanya.
No cal imaginar-ho. El Teatre Sant Vicenç s’ha inspirat en la famosa pel·lícula d’animació de Pixar per representar el musical Des de dins. Adrià Aguilera porta la direcció de l’obra, per la qual ha compost 12 cançons originals i de gèneres diferents que s’interpretaran en directe, des del pop més comercial fins a la banda sonora més èpica. El que no canvia són les emocions personificades com a eix de la història: la Berta creixerà mentre aprèn a fer conviure l’alegria, la tristesa, la por, la ira i el fàstic.
La Berta, com a la pel·lícula, té diferents Illes de la Personalitat, que representen els espais simbòlics més importants: la de la música, l’amistat, la família, la sinceritat i la poca-solta. Amb el trasllat a Alemanya, es comencen a enfonsar. Marcel Castillejo és ajudant de direcció i Carina Freixas i Albert Taulé signes les coreografies. Guillem Lloret s’ha encarregat del disseny. Hi participen 90 joves i infants, repartits en dos grups.
És una història sobre la gestió de les emocions amb un missatge molt potent, tenint en compte la gran afectació de problemes de salut mental entre adolescents: “Si hi ha algun jove que se sent interpel·lat i que necessita ajuda, que no dubti a demanar-la. Sempre hi haurà algú amb la mà estesa”, explica Adrià Aguilera. Però el missatge també va dirigit als adults: “Els grans han d’escoltar els fills i aprendre a detectar els senyals del dia a dia”. És una proposta pensada per obrir converses necessàries sobre com gestionem allò que sentim.
La protagonista ensenya que la tristesa és important, que no es pot deixar de banda: “Quan cal, s’ha de deixar entrar i plorar, si ho necessites. Vivim en l’era d'Instagram, en què tot ha d’estar bé, i ens escoltem poc cap endins”, comenta el director. Preparar l’obra ha estat un procés bonic: “S’ha generat un ambient d’escolta, de connexió i de comunicació entre joves de diferents generacions, que s’han alliberat i emocionat”.
Aguilera ha buscat que sigui un musical de ritme molt àgil, de rèpliques ràpides entre personatges, però amb punts d’inflexió en els moments intensos. Està escrita perquè els petits gaudeixin i perquè els grans llegeixin “la doble capa” d’algunes escenes, pensades per a ells.
Alguns dels protagonistes van començar a assajar el juny de 2025, mentre que la resta va començar a finals de l’any passat. Hi ha 18 personatges principals: a la Berta i als seus pares cal sumar-hi cinc emocions per a cadascun, una quinzena en total. Des de dins s’estrenarà el 22 de febrer i es podrà veure durant els caps de setmana de març i el 12 d’abril.