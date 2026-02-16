Carles Ortiz: "Les melodies de 'Norma' t'eleven a un altre món"

La Fundació Òpera a Catalunya està a punt d'omplir quatre vegades la Faràndula amb Norma, de Vincenzo Bellini, que es representarà el 18, 20, 22 i 24 de febrer a Sabadell. Es tracta d'una reposició que aprofita l'èxit que l'obra va tenir el 2006 i el 2014. En aquesta ocasió, el director d'escena Carles Ortiz assegura que "es traurà tot el suc" de la producció, en la seva versió "més madura". Una de les novetats es trobarà en el vestuari, "nòrdic", d'inspiració celta.
Norma és sacerdotessa, respectada i solemne, però per sobre de tot és dona amb conflictes recognoscibles. "La producció humanitza i acosta la protagonista, que té problemes quotidians d'una dona real d'avui en dia", explica el director d'escena. És una mirada contemporània sobre la història.
L'àrea més famosa de l'òpera és Casta Diva, en què Norma suplica a la lluna que calmi els cors dels guerrers i porti la pau al poble. Es deixa entreveure la necessitat de calmar alhora les contradiccions del seu cor, entre el deure i l'amor, la responsabilitat i el desig.
A la Gàl·lia ocupada pels romans, el 50 aC, Norma ha tingut dos fills en secret amb Pollione, tot i que està obligada a mantenir-se verge. És el seu gran amor, però ja no l'estima a ella, sinó a Adalgisa, una jove sacerdotessa.
"És una òpera de melodies, excelses i etèries, que t'eleven a un altre món. Et fan levitar, gaudir i oblidar-te de la resta, però sobretot t'ajuden a comprendre amb empatia els personatges. És un drama exagerat, però entens el seu dolor, perquè menteixen, el sacrifici...", explica Carles Ortiz.
Serà un muntatge amb "una escenografia sòbria". Carles Ortiz, juntament amb el regidor d'escenari Jordi Galobart, han trobat en l'arbre sagrat, acompanyat de la lluna, "un element que aportarà unitat i cohesió als dos actes", que amb un descans de 20 minuts entremig sumen tres hores.
20 anys de Maribel Ortega
La soprano Maribel Ortega, molt habitual a les produccions de la Fundació Òpera a Catalunya, celebrarà el vintè aniversari del seu debut operístic en aquesta producció. Es combinarà el rol amb un talent emergent, Carmen Buendía. En el paper de Pollione s'alternarà el nord-americà Keneth Tarver, a qui ja vam veure a La Bohème, i Marc Sala. Anna Tobella i Olga Syniakova es combinaran per Adalgisa. A l'obra també hi trobarem la sabadellenca Laura Obradors, en el paper de Clotilde.
Després de l'estrena a Sabadell, Norma farà gira per Sant Cugat del Vallès, Granollers, Manresa, Girona, el Palau de la Música Catalana, Lleida, Tarragona, Vic i Reus. A la batuta, debutarà el jove director de Cádiz Julio García Vico, qui ha estat director assistent de la London Symphony Orchestra. Com en totes les produccions, es comptarà amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera.