L'escriptor Toni Mata guanya el XV Premi Carlemany amb l'obra 'El centre del món'

L'escriptor, guionista i còmic Toni Mata ha estat el guanyador del XV Premi Carlemany per al Foment de la Lectura. Ho ha fet amb l'obra El centre del món, que era un dels 31 originals que s'havien presentat enguany al certamen. Es tracta d'un guardó que convoca el govern d'Andorra i Grup 62 a través de Columna Edicions i té una dotació econòmica de 8.500 euros. La publicació del llibre està prevista per al 13 de maig i es preveu que durant el mateix mes es dugui a terme el lliurament del premi. El jurat encarregat de triar l'obra guanyadora està format per nou estudiants d'entre catorze i setze anys. Concretament, són alumnes dels tres sistemes educatius del Principat i les han llegit sota la supervisió dels seus professors de literatura.
La protagonista de la història és la Paula, que té 17 anys i que, segons l'argument de l'obra, "s'ha adonat que el centre del món són els diners". Així, considera que "ho condicionen tot, començant per la seva humil família, que queda atrapada en una situació que ni tan sols sap si podrà resoldre". D'aquesta manera, la novel·la tracta sobre l'ambició, la llibertat financera i les complexes relacions familiars marcades per les diferències econòmiques.
Mata, nascut a Sabadell el 1982, és autor de la novel·la juvenil 'Nascuts per ser breus', guardonada amb el Premi Joaquim Ruyra, el Premi Menjallibres i el Premi Protagonista Jove, i de la seva seqüela 'L'alè dels llaurats'. També ha publicat els llibres humorístics 'Momentos poco estelares de la humanidad' i 'Alienació mental transitòria', Premi Caterina Albert per a joves autors. A més, es present de forma habitual en diversos mitjans de comunicació com a guionista, director o col·laborador.
Un consell lector format per sis persones: les escriptores catalanes Maria Carme Roca i Laia Aguilar, les professores dels tres sistemes educatius d'Andorra Nina Carbonell (Col·legi Mare Janer), Sílvia Sinfreu (Liceu Comte de Foix) i Alèxia Carreras (Escola Andorrana de segona ensenyança d'Andorra la Vella), i Glòria Gasch, editora i representant de Columna Edicions ha estat l'encarregat de seleccionar tres obres finalistes, que s'han lliurat al jurat per a la seva valoració i per a l'adjudicació del premi. Els seus membres han estat Edith da Silva Rodríguez, Ingrid Soguero Garcia i Sasha Vicente Furmanova, del Col·legi Mare Janer; Enya Moreno Martínez, Iria Mato Cascales i Alexandra Machado Puente, de l'Escola Andorrana de segona ensenyança d'Andorra la Vella; i Emma Bravo Bricullé, Ginebra Subirats Merino i Clara Tenreiro López, del Liceu Comte de Foix.
Tres vallesans, en tres anys
Es dona la circumstància que l'any passat el premi va recaure en un altre sabadellenc, l'escriptor i filòsof Jose Lopez, per Abans no s'acabi, una oda a viatjar amb la motxilla pel món. Però és que el 2024, també es va quedar al Vallès, ja que la guardonada va ser la castellarenca Gisela Pou, per Retorn a Douglas Row.