Cultura i oci

Laura Andrés i Roser Loscos celebren l'amor, però res de Sant Valentí

La CavaUrpí oferirà un concert especial el 14 de febrer

  • Laura Andrés i Roser Loscos -
Publicat el 13 de febrer de 2026 a les 17:09

Laura Andrés i Roser Loscos celebraran l’amor i el desamor el 14 de febrer, però no com tanta altra gent. “Mentre mig món celebra Sant Valentí, patrocinat pel capitalisme —entre cors, bombons i angelets amb sobrepès— nosaltres reivindiquem el que és nostre: Sant Jordi, el nostre veritable dia de l’amor, lluminós i universal”, anuncien sobre l’actuació a la CavaUrpí el dissabte, a les 21h. Nosaltres fem Sant Jordi, han titulat el concert. La majoria d’entrades estan exhaurides, però encara en queden algunes per a qui vagi a última hora.

Andrés i Loscos –que recalquen que han fet un “match increïble” repassaran cançons per riure’s i emocionar-se de l’amor i el desamor, de manera desenfada. “Aprofitem Sant Valentí com una excusa més per recordar que estimar s’ha de celebrar cada dia”, comenten. “Serà una nit per cantar”, anuncien. 

