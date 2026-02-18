La Crida portarà la "situació insostenible a l'escola pública" al ple municipal de Sabadell

"Si a qualsevol altre funcionari li dius: 'fes això'. Et dirà: 'no, això no és la meva feina'. En canvi, els mestres estan en un moment de fer tasques que sobrepassen tot el que han de fer", ha reblat la regidora de la Crida per Sabadell Aurora Murillo, des de la sala de premsa de l'Ajuntament. La formació ha exposat aquest matí una moció que defensarà en el pròxim ple municipal amb l’objectiu de “revertir la situació de tensió i esgotament” que, asseguren, viuen els centres educatius de la ciutat. El grup posa el focus en el tancament de línies a l’escola pública, la manca de recursos i la necessitat de reforçar els serveis de salut mental vinculats a infants i adolescents. Segons ha exposat Murillo, l’educació pública és “un pilar fonamental per a la cohesió social i la igualtat d’oportunitats”, però els equips docents "acumulen anys d’increment de responsabilitats" —educatives, socials i emocionals—. Sense que això s’hagi traduït en més recursos ni en un major reconeixement, ha dit.
El grup municipal ha recordat que el passat 11 de febrer molts docents de Sabadell van secundar una jornada de vaga per reclamar millores laborals i una resposta estructural a la sobrecàrrega que pateixen. Aquell dia, diversos centres van funcionar amb serveis mínims. Conscients que la competència educativa és de la Generalitat, volen fer "pressió" amb els mecanismes municipals pertinents.
Consens per evitar que es tanquin grups
La Crida vol que l'Ajuntament treballi per evitar el tancament de cap línia d’escola pública a Sabadell, en el marc de les reunions de planificació amb el Departament d'Educació. Actualment, però, encara es desconeix quantes línies s'obriran o es tancaran al municipi. Murillo ha qüestionat que la davallada de la natalitat sigui l’únic criteri que l'executiu ha de tenir en compte. Ha recordat que Sabadell és una ciutat amb "molta matrícula viva", per exemple. I si tanquen línies en base a una previsió a la baixa i després augmenta la demanda, es poden generar aules més massificades i menys capacitat de resposta a la diversitat, ha afegit.
La formació també vol reforçar els serveis d’atenció especialitzada (com el CDIAP o el CSMIJ), incrementant els recursos dels equips que atenen infants i adolescents amb necessitats específiques, especialment en l’àmbit de la salut mental. Segons ha explicat el portaveu de la formació, Oriol Rifer, “hi ha situacions que s’escapen de les competències del centre, però no hi ha ningú que acompanyi. Ha d'intervenir Salut”. S'ha referit, per exemple, al malestar emocional, els trastorns de conducta o les dificultats d’aprenentatge que requereixen intervenció especialitzada fora de l'aula. Finalment, proposen traslladar formalment aquestes demandes a la Conselleria d'Educació i fer partícip la comunitat educativa de Sabadell.