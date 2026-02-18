Cau una falsa agent immobiliària a Sabadell que va cobrar més de 360.000 euros en estafes

Vanesa B.S., una dona de 39 anys que vivia a còpia d'estafes immobiliàries des del 2013, va ser identificada i presentada al jutge gràcies a la intervenció de la Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra de Sabadell. Posteriorment, va entrar a la presó. La dona es feia passar per agent immobiliari i oferia pisos a través de portals web. Un cop havia cobrat arres de compravendes o fiances de lloguers, desapareixia. Els Mossos xifren l'estafa en 360.000 euros d'una trentena de casos. Les denúncies, però, no deixen d'arribar a comissaria. Els últims dies, des del seu ingrés a la presó, han aparegut set víctimes més. La dona acumula nombrosos antecedents, però no ha estat fins ara, que s'ha presentat l'historial de multireincidència al jutge, quan se l'ha pogut tancar.
La investigació ha permès reconstruir un patró d'actuació sostingut en el temps. "La sospitosa utilitzava portals immobiliaris per arribar a les seves víctimes", diu el cap de la Unitat d'Investigació d'aquesta comissaria, Fran Castañ, a l'ACN. La dona s'aprofitava de les "circumstàncies" del mercat immobiliari actual i en molts casos les víctimes pertanyien a col·lectius vulnerables, sovint desesperades per trobar un habitatge. La dona havia cuidat el 'modus operandi' al detall i fins i tot havia creat la pàgina web d'una immobiliària 'fantasma' per aparentar credibilitat, així com una xarxa de col·laboradors. Les víctimes hi contactaven per aquests diferents canals i ella concertava trobades per formalitzar els suposats contractes, que majoritàriament eren de lloguer.
De moment, cap de les denúncies que ha arribat als Mossos d'Esquadra és de cap dels propietaris dels immobles que estaven al mercat. Des de la policia catalana calculen que l'estafa ha estat de 360.000 euros amb fets coneguts des de 2013. Segons el recull dels investigadors de Sabadell, en una primera fase de casos no investigats per aquesta unitat, la dona ja hauria estafat 210.000 euros a unes 20 persones, tot i que en podrien ser molts més. En la majoria dels casos es tracta de petites quantitats en concepte de fiances de falsos lloguers, però a una única víctima hauria estafat també uns 70.000 euros procedents de les arres de la compra d'un pis, que mai es va arribar a formalitzar.
Mateix modus operandi en totes les víctimes
El cas va arribar als investigadors de Sabadell a finals de 2024 quan tres persones van denunciar a comissaria haver estat estafats per aquesta dona. En el mateix moment, una altra víctima va fer el mateix a la zona del Baix Llobregat i es va organitzar un dispositiu per detenir-la durant la trobada amb una víctima, a l'octubre, a Gavà. En aquell moment, els Mossos d'Esquadra ja disposaven de prou informació per presentar-la davant el jutge, però la dona va quedar en llibertat amb càrrecs i va continuar perpetrant estafes les setmanes següents.
Les denúncies contra la presumpta estafadora continuaven arribant a la comissaria de Sabadell, que havia assumit la investigació del cas, amb tres nous casos que sumaven 110.000 euros, 100.000 dels quals corresponents a una sola víctima en una compravenda frustrada. Com ja havia passat a Gavà, la policia va aprofitar una nova trobada amb una víctima per detenir-la de nou, aquesta vegada a Barcelona, però en aquesta ocasió l’arrest va ser definitiu: un jutge de Sabadell en va decretar l’ingrés a la presó davant l’acumulació de casos confirmats. Segons els investigadors, la dona havia actuat durant anys amb aparent impunitat, aprofitant les “escletxes” del sistema i cometent estafes de petites quantitats difícils de detectar, fins que l’encreuament de denúncies a les bases policials va evidenciar una habitualitat delictiva. Tot i que es troba a presó des de principis de febrer, en els últims deu dies s’han presentat set noves víctimes amb un perjudici addicional de 14.000 euros, elevant a 34 el nombre total d’afectats, una xifra que podria continuar creixent.