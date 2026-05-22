Una política de Terrassa es compara amb Sabadell: "No pot ser que ens passin la mà per la cara..."

El grup municipal ERC Terrassa ha publicat recentment un vídeo a les xarxes socials denunciant la diferència econòmica que hi ha entre Sabadell i Terrassa: "No pot ser que Sabadell ens passi la mà per la cara...", apunta Ona Martínez, portaveu de la formació. Els sabadellencs cobren, de mitjana, 1.800 euros més al cap de l'any que els terrassencs, segons dades de l'Idescat. A banda dels salaris, també assenyalen "l'hòstia" econòmica que hi va haver a Terrassa amb la crisi de la Covid-19. L'atur a Terrassa va incrementar "fins a un 12%", mentre que a Sabadell la xifra es va situar en el 5% interanual, diu. Alhora, critica que la recuperació posterior va ser molt més bona a Sabadell que a Terrassa: "Ens hem recuperat un 17%, però a Sabadell un 34%", exposa.
Des del partit ho associen al model de ciutat que té establert Sabadell, que "se centra molt més en la indústria, a diferència de la nostra, que se sustenta en serveis de poc valor afegit", diu Martínez. "Estem perdent pistonada. Hem de decidir si volem afrontar els reptes de cara o no, perquè ho tenim tot i hi ha uns potencials enormes: la situació geogràfica, la tradició industrial, un campus d'enginyeries, el parc audiovisual, un hospital de referència...", apunta. Amb tot, des d'ERC són clars davant del problema que es troba la ciutat: "No volem ser la tercera ciutat del país, volem ser la tercera capital del país. Només necessitem que qui hi hagi al davant torni a pensar en gran per aquesta ciutat", conclouen.