ERC Sabadell presenta una moció per evitar que "cap infant quedi exclòs" dels casals d'estiu

El grup municipal d’Esquerra Republicana a Sabadell presentarà al pròxim ple una moció per reforçar els casals d’estiu i garantir-ne un accés més inclusiu arreu de la ciutat. La regidora Sílvia Renom ha defensat aquest divendres la necessitat de “reforçar el compromís de l’Ajuntament” perquè “cap infant quedi exclòs” d’aquests espais. Renom ha reivindicat els casals com “un lloc on aprendre i conviure”, però també com “un recurs important per a la conciliació familiar”. Segons ha advertit, actualment hi ha infants que hi poden accedir sense dificultats, mentre que d’altres en “queden desconnectats per motius econòmics”.
La moció planteja, principalment, elaborar un pla municipal de garantia d’accés als casals d’estiu, amb l’objectiu d’identificar quins barris tenen menys cobertura, quins infants en queden exclosos i quines mancances existeixen a la ciutat. ERC també reclama una “mirada més preventiva” davant una situació social que, asseguren, s’ha agreujat pels efectes de la pèrdua de poder adquisitiu. Evidentment, les mesures no arribarien per a aquest estiu, però la formació confia que si aquest curs polític s'estudia la situació, l'any vinent es podrien aprovar els canvis pertinents.
La regidora ha destacat que molts barris organitzen activitats d’estiu “amb recursos limitats i sovint gràcies al voluntariat”; i ha valorat positivament els ajuts i programes municipals existents. Tot i això, considera que “cal fer un pas més”, ja que “no tothom pot assumir els mateixos costos” i encara hi ha dificultats d'accés per a infants amb diversitat funcional.
Revifa la problemàtica del pla dels mossos a les escoles
Durant la roda de premsa, ERC també ha fet referència a altres qüestions d’actualitat municipal. Renom ha defensat la moció que van presentar conjuntament amb Sabadell en Comú Podem per denunciar el pilot que incorpora agents dels Mossos a les escoles –un cas a Sabadell–. I que va acabar a la trituradora, després d'una majoria que va votar-hi en contra. La regidora ha assegurat que “no és el model que ens agrada” i que "cal apostar per més recursos educatius”.