La naturalització de la ciutat tornarà a ser tema de debat al ple municipal, en la sessió prevista per dilluns 25 de maig. El Partit Popular (PP) hi defensarà una moció per augmentar les zones verdes i renaturalitzar la ciutat. \r\n\r\nEls populars proposen ampliar i planificar les actuacions de naturalització que ja s'estan fent, com la plantació d'un miler d'arbres– amb l’objectiu que es duguin a terme a tots els barris de la ciutat. La portaveu del PP sabadellenc, Cuca Santos, opina que "moltes vegades no cal crear nous parcs, sinó transformar espais que avui són pur formigó en llocs més verds, més amables i amb més ombra". La formació considera que "especialment al centre i en molts barris consolidats existeix un dèficit de vegetació, d’arbrat i d’espais d’ombra, amb nombroses places i carrers amb predomini de superfícies dures".\r\n\r\nL'objectiu de la moció és que l'Ajuntament promogui accions per incrementar l'arbrat urbà, es millorin parcs i places existents i es redueixin progressivament superfícies excessivament pavimentades. També proposa impulsar jardins verticals en edificis municipals, implementar cobertes verdes en equipaments públics i prioritzar espècies adaptades al clima mediterrani i als períodes de sequera.\r\n\r\nLa moció va acompanyada d'una memòria tècnica i econòmica orientativa amb referències d’actuacions similars i possibles fases d’implantació progressiva.\r\n