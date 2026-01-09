Comença la plantació de 1.000 arbres a Sabadell

Sabadell ha començat a plantar un miler d'arbres a nou zones verdes de la ciutat. Se n'han de plantar 1.008 exactament, i també s'incorporaran 3.500 plantes arbustives. La iniciativa s'enmarca en l'objectiu del Govern d'aconseguir que la ciutat tingui 50.000 arbres l'estiu del 2027 (rodal a banda). La intervenció abastarà una superfície propera a 32.000 metres quadrats i suposa una inversió d'uns 471.100 euros.
"Volem deixar enrere l'urbanisme gris", ha subratllat l'alcaldessa, Marta Farrés, en roda de premsa per donar a conèixer la iniciativa aquest divendres a l'avinguda de Pablo Iglesias. Els arbres es plantaran en zones on ja n'hi ha per incrementar-ne el nombre. Aquesta setmana estan començant la plantació al Parc Central del Vallès i la vinent han d'arribar a l'avinguda de Pablo Iglesias. Posteriorment els treballs es duran a terme al parc del Taulí, la pollancreda de Castellarnau, el parc de Catalunya, el parc de la Romeua, el torrent de la Romeua, el bosc del Poblenou i el parc del Quebec. La plantació es farà durant l'hivern perquè es considera la millor època per afavorir un correcte arrelament de l'arbrat. L'Ajuntament preveu que estigui enllestida a final de febrer.
Les espècies escollides són resistents a la sequera i a les temperatures extremes, requereixen poca aigua i tenen un baix potencial al·lergènic. Es tracta majoritàriament d’espècies autòctones de la plana del Vallès o de l’àmbit mediterrani, com l’alzina, el roure, el pi, el lledoner, l’ametller o el cirerer d’arboç; arbres que generin ombra, siguin duradors i contribueixin a una gestió més sostenible del verd urbà, segons el consistori. Tal com ha subratllat l'alcaldessa, "ja no plantarem plantaners en plantació nova"; en llocs com la Rambla, si se n'ha de replantar algun sí que es farà per respectar l'espècie predominant. Farrés destaca que l'estratègia local busca potenciar els espais verds per lluitar contra l'escalfament global i preparar la ciutat per l'augment de temperatures i onades de calor que es puguin produir en el futur. A banda d'absorbir diòxid de carboni i contribuir a tenir un aire més net i, per tant, de major qualitat, la plantació d'arbres també redueix la temperatura de places i carrers. "En una avinguda amb arbres la temperatura pot baixar fins a sis graus", remarca l'alcaldessa de Sabadell.
En concret, l’actuació forma part del conjunt de mesures que s’estan impulsant per assolir boscos i espais verds urbans més densos i crear-ne de nous. El Govern remarca que al llarg d’aquest mandat s’estan plantant uns 4.000 arbres nous, que se sumaran als més de 4.000 ja plantats en els quatre anys anteriors (2019-2023) amb l’objectiu d’assolir els 50.000 exemplars repartits per tots els districtes l'estiu del 2027, que és quan hi tornarà a haver eleccions municipals.