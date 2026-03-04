Ajornat el desnonament del bloc de la Sareb a la Creu de Barberà

Ajornat el desnonament del bloc de pisos de la Sareb del carrer del Comte Ramon Berenguer, 77, que estava previst per aquest dimecres, 4 de març. Una quarantena de persones, entre residents de l'edifici, activistes pel dret a l’habitatge i membres de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i la Crisi (PAHC) de Sabadell, s’han concentrat a les portes de l'immoble des de primera hora per aturar el desnonament. El cas afecta casos com el d'una mare amb dos fills en situació de vulnerabilitat i sense alternativa d'habitatge, segons relata. La família es troba pendent d’un informe social que encara està en tràmit, malgrat que els serveis municipals tenen constància de la seva situació. A la protesta també hi havia els regidors de la Crida per Sabadell Oriol Rifer i Aurora Murillo.
Duna Ninyerola, membre de la PAHC, ha assegurat en roda de premsa allà mateix que “avui es defensa el model de ciutat que volem ser”. La portaveu ha posat xifres al context local: “la Sareb disposa de més de 300 habitatges a Sabadell, molts dels quals es troben buits”. En aquest sentit, denuncia que vivim una emergència residencial "i hi ha pisos tancats provinents d’un rescat bancari pagat amb diners públics". A més, assegura que el cas del carrer Comte Ramon Berenguer, a la Creu de Barberà, no és aïllat. Des de la PAHC exigeixen la suspensió definitiva del llançament i la formalització de lloguers socials ajustats als ingressos de les famílies. L’ajornament acordat aquest dimecres els dona marge per negociar abans de la nova data judicial.
Segons va explicar el portaveu del Govern municipal, Eloi Cortés, al Diari a mitjans de febrer, de les 26 famílies que viuen al bloc només tres havien rebut resposta de la propietat per acceptar-los un lloguer social. "No entenem per què les altres 23 famílies no han rebut la mateixa oferta i estem treballant en això", va explicar Cortés. El portaveu també va indicar que l'Ajutament ha intentat comprar l'edifici i treballa per aconseguir un lloguer social per les famílies i acompanyar-les en aquest procés.
La protesta també ha servit per posar el focus en el futur dels actius de la Sareb, en el marc del procés de traspàs que planteja el govern espanyol a l'empresa pública de nova creació Casa47. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC), ha remarcat que “no entenem un parc d’habitatge públic sense una gestió 100% pública, i no acceptarem solucions intermèdies per a les famílies que viuen en pisos de la Sareb”. Així mateix, la portaveu ha defensat que el traspàs s’orienti prioritàriament a garantir estabilitat a les famílies amb menys recursos.
Les entitats asseguren que continuaran organitzades al bloc i a la ciutat per evitar nous llançaments i pressionar perquè l’ajornament es tradueixi en contractes estables. “El dret a l’habitatge no pot dependre de gestos puntuals, necessita compromís real, pressió institucional i solucions estables”, ha conclòs Ninyerola.