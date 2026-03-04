Nou episodi d'incidències relacionades amb les ventades a Sabadell

Nou episodi d'incidències relacionades amb el vent a Sabadell aquest dimecres al matí. Si bé és cert que aquest dimecres no s'esperava un episodi de fortes pluges o ventades, s'han registrat ratxes de vent màximes de fins a 45,4 km/h, a les 10:29 h, segons les dades de l'estació de Sabadell - Parc Agrari del Servei Meteorològic de Catalunya. Per aquest motiu, els Bombers de la Generalitat de Catalunya han rebut sis avisos per actuar en diversos punts de la ciutat. Tots ells, vinculats amb el vent. La primera alerta ha saltat a les 7:29, a la plaça de la Torre de l'Aigua, d'on han retirat una planxa de metacrilat que amenaçava de caure del sostre d'un edifici. Seguidament, a les 9:08, al carrer de Marquès de Comillas, la branca d'un arbre ha estat retirada per amenaça de caure, tot i que el problema no ha transcendit.
En general, totes les actuacions han estat per amenaça de caiguda o com a mesura preventiva. A les 9:17 h, personal de l'Escola Guixot ha alertat els serveis de rescat pel risc que presentava la planxa del sostre d'un pis contigu de caure al pati del centre educatiu. A la confluència entre la carretera de Prats de Lluçanès i el carrer de Morella, els veïns han alertat de la presència d'un arbre que ha caigut a la vorera i obstaculitzava el pas als vianants. Els Bombers s'hi han presentat en rebre l'avís, però han deixat el succés en mans del servei de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Sabadell. Finalment, fins a les 12 h d'aquest dimecres, han assistit a dues intervencions més: una a la cantonada que uneix el carrer de Compte de Reus i el de Covadonga, on la claraboia d'un bloc despresa amenaçava de caure a la via pública; i al carrer d'Homer, que on una placa publicitària es presentava inestable.
Aquest succés s'emmarca en un seguit de fets de les mateixes característiques que han passat en els darrers mesos en moments de pluges i ventades. Des de l'Ajuntament de Sabadell, explicaven fa uns dies, en declaracions al Diari, que les darreres incidències relacionades amb la caiguda d'arbres es devien a "condicions meteorològiques adverses", i no a un mal estat de les zones boscoses de la ciutat. De cara als pròxims dies, a més a més, s'espera un episodi de ruixats i denses nuvolades des d'aquest dijous fins a la setmana vinent per l'arribada de la borrasca Regina.