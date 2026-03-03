Tanca el Club d'Avis de la plaça del Vallès: "Ningú vol reemplaçar la junta actual"

El Club d'Avis Plaça del Vallès, situat a la confluència entre el carrer de la Unió i el carrer de Colom, es veu obligat a finalitzar la seva activitat aquest juny vinent per manca d'efectius a la junta. La que hi ha actualment ja fa quatre anys que es va constituir i asseguren que "no tenim ganes de continuar". "Ha arribat un moment que hem dit prou. És molta feina i la junta actual no volem renovar. A finals del mes de juny vinent tancarem el casal", exposa Maria Rosa Mota, actual presidenta del casal. De totes maneres, no tanquen la porta a una continuació de l'activitat, sempre que es presenti algú per formar part de la nova junta en els pròxims deu dies: "Vam obrir un període de candidatura que finalitza el 13 de març. De moment no s'hi ha presentat ningú, però tant de bo algú hi estigui interessat", diu. Per poder-se constituir el nou consell, fan falta tres voluntaris: una persona a la presidència; una altra, a la secretaria, i, finalment, un tercer com a tresorer de l'entitat. Qui vulgui presentar la seva candidatura s'ha de personar a les oficines del carrer de la Unió.
Fins al 13 de març hi ha obert el període perquè es presentin voluntaris a formar part de la nova junta
Mota assenyala que estan "esgotats" perquè, en ser un casal privat, suposa unes despeses anuals d'entre 6.000 i 7.000 euros, que es paguen amb diners de tots els usuaris. "Es fa molt més difícil que en un casal públic. És com portar una empresa", diu. Actualment, la junta és formada per cinc persones: els tres càrrecs indispensables per poder-se constituir com a entitat i dos vocals més que s'hi van afegir com a voluntaris. A banda d'això, però, fa temps que es troben en una situació "difícil" en relació amb el local perquè la propietària, la Fundació 1859 Caixa Sabadell, fa uns anys que els reclama l'espai. "Ens cedeixen el local des de 1956, però el problema va començar fa quatre anys, quan ens van demanar que havíem de marxar perquè volien treure'n rendiment econòmic", exposa Mota. "El 31 de desembre passat vam rebre una carta explicant que havia acabat la cessió, però de moment ens han deixat quedar-nos-hi", agrega l'actual presidenta.
Des de l'Ajuntament de Sabadell els van demanar "paciència" mentre buscaven un nou equipament a prop per poder reubicar l'activitat a un altre centre. "Ens van dir que ens trobarien un altre lloc, però fa poc ens van assegurar que no hi havia cap opció disponible a la vora", assenyala Mota. "Cal tenir en compte que ha de ser un equipament similar i que no estigui gaire lluny per facilitar-ne l'assistència als usuaris", apunten des del casal. Per això, ara es troben dos problemes: la manca d'una junta que gestioni l'organització del casal i la possibilitat de perdre l'espai on fan l'activitat actualment. "No hi ha local ni previsió que n'hi hagi d'aquí poc i ens passa el mateix amb la junta", confessa. Amb tot això, doncs, el futur nou consell hauria de gestionar la renovació de l'espai actual o trobar-ne un de nou on poder dur a terme les propostes del casal.
El casal té, ara, dos problemes: la manca de voluntaris que formin el nou consell i problemes amb l'espai on dur a terme l'activitat
La Fundació 1859 Caixa Sabadell, per la seva banda, assegura que "el dia que decideixin marxar el recuperarem, però de moment no hem rebut cap comunicació ni ens han informat de res del final de l'activitat". Tot i això, Josep Maria Manyosa, president de l'entitat propietària, subratlla que "des del primer dia saben que l'espai té un termini" i l'Ajuntament de Sabadell estava al cas de l'assumpte per reubicar-los, però no ha estat possible. Fonts municipals asseguren que sempre s'han mantingut en contacte tant amb el Casal d'Avis com amb la Fundació per trobar una solució consensuada. Finalment, des del consistori desitgen que l’entitat pugui trobar el relleu que garanteixi la seva continuïtat i, mentrestant, continuaran amb les gestions per assegurar que tinguin un espai.