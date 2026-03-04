La signatura de contractes de lloguer remunta un 6,1% el tercer trimestre del 2025

El nombre de contractes de lloguer signats a Sabadell va créixer un 6,12% el tercer trimestre del 2025 respecte el mateix període de l’any anterior, segons les darreres dades disponibles publicades per l’Incasòl (Generalitat) en les darreres setmanes. De juliol a setembre es van signar 694 contractes, 40 més que un any enrere. Malgrat el creixement, les xifres són similars a les de l’any 2010, quan en aquest període es van registrar 654 contractes nous. Tots els trimestres consecutius des del 2011 fins al 2023, inclòs, van tenir millors registres que els 694 contractes del tercer del 2025, només amb l’excepció del segon trimestre del 2020 per la covid (565 contractes).
El sector apunta que falta oferta
Des del sector, l’anàlisi entre diferents agents immobiliaris és compartida: “Diuen que hi ha una crisi de preu i no és cert, el que hi ha és una crisi monumental d’oferta”, analitza Carles Sabando, de l’equip comercial de Gesfime. Ho comparteix Xavi Santos (Peritax i Col·legi d’API a Sabadell), que explica que “l’oferta és pràcticament nul·la i la demanda de lloguers és brutal. És frustrant per nosaltres no poder oferir més productes als clients”. La “inseguretat jurídica”, diuen, també està provocant la venda d’habitatges que anteriorment es llogaven. Sabando o Santos viuen realitats similars en el dia a dia. Expliquen casos d’ahir mateix: “un lloguer l’he publicat als portals immobiliaris i l’he despublicat al cap de 15 minuts per la quantitat de sol·licituds que tenia i després em sap greu no arribar a respondre a tots els clients”, comenta Santos.
Sabando, que viu el mateix, ha arribat a la conclusió que el millor és publicar les ofertes al migdia o a la nit per poder treballar durant la resta del dia. Els sabadellencs comparteixen que la manca d’oferta que també pateix Barcelona empeny molts clients a ciutats com Sabadell, que asseguren que viu una gentrificació, perquè “molta gent ve de Barcelona a Sabadell amb perfils molt alts com enginyers i arquitectes i expulsen gent més humil de Sabadell”.