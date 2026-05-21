Més de 1.500 veïns sense aigua per dues avaries a Sabadell

Una ha tingut lloc al barri de Covadonga i l'altra, al barri de Campoamor

  • T'ecnics d'Aigües Sabadell, en una imatge d'arxiu -
Publicat el 21 de maig de 2026 a les 10:21
Actualitzat el 21 de maig de 2026 a les 10:24

Alguns carrers del barri de Covadonga i de Campoamor han quedat sense subministrament d'aigua després que hi hagi hagut dues incidències independents. En el cas de Covadonga, al carrer dels Montcada, una avaria en una escomesa ha deixat uns 530 clients afectats i una xarxa de més de dos quilòmetres. L'incident ha tingut lloc a les 9:15 h, aproximadament, i es preveu que poc abans de les 12 h s'hagi resolt. En el cas del Sud, una avaria a la xarxa de distribució de la zona de la plaça de Picasso i del carrer de Concha Espina ha deixat més de 1.000 clients afectats i una xarxa de més de 4.000 metres, en total. També es preveu una actuació d'unes dues hores i mitja i es preveu que al voltant de les 12:15 estigui tot resolt. En ambdós casos, els veïns de la zona han estat avisats i els tècnics ja treballen per reparar com més aviat millor la incidència. 

