Qui és qui? Les cares darrere del Diari de Sabadell

L’editor del Diari de Sabadell, Marc Basté, va ser l’encarregat de recollir dimarts el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat, un reconeixement concedit per la Generalitat de Catalunya, que distingeix la capçalera com una “referència del periodisme local català” i posa en valor la seva feina informativa de proximitat i el fort arrelament al territori. Un periodisme fet a casa, amb la màxima passió, professionalitat i compromís. Darrere de la capçalera, tot un entramat d'engranatges fan possible que el Diari continuï sent la veu i el reflex de Sabadell. Periodistes, fotògrafs, dissenyadors, correcció, equip administratiu i financer, comercials, col·laboradors i totes les persones que formen i han format part del Diari.
Albert Acín, director adjunt
Si passeu per la redacció hi trobareu un cartell que diu: “Al DS, primer les persones”. Més que un lema, és un recordatori de com som i a qui ens devem: sense vosaltres, els veïns, avui no hi hauria ni Diari ni premi!
Aleix Pujadas, Ciutat
Aquest premi posa en valor la premsa de proximitat: som aquí cada dia per explicar què passa a la ciutat i fer-ho donant veu als protagonistes de les històries.
David Chao, fotògraf
Treballar al Diari significa conèixer milers d’històries, poder fotografiar els moments més importants de la ciutat i, sobretot, expressar emocions a través de les fotos.
Sílvia Fernández, esports
El Diari de Sabadell dona veu a esportistes i entitats de la ciutat més enllà dels resultats. És un altaveu d’històries humanes on tothom té cabuda.
Guillem Plans, Oci i cultura
Estimo el Diari perquè estimo viure en una ciutat viva. I no fotem: és divertidíssim rondar per aquest jardí, d’arrels profundes i flors imprevisibles, que és la seva cultura.
Marc Segarra, esports
El Diari és l’altaveu de tot allò que passa a Sabadell. Periodisme local fet amb estima i que ens permet posar cara i ulls a les històries que enriqueixen una ciutat.
Jordi Morató, responsable comercial
El millor de treballar en un diari és formar part d’alguna cosa que connecta persones, dona veu a moltes històries, enriqueix el debat i inspira idees.
Maria Dolors Castells, executiva comercial
El Diari de Sabadell reflecteix la imatge més viva de la ciutat amb la seva idiosincràcia tan individual com col·lectiva, perquè el diari som tots.
Marc Béjar, Vallès
Ser part del Diari m’ha fet estimar encara més Sabadell. L’amor no és només cap a la ciutat i la seva gent. S’expandeix per cada municipi de la rodalia. Compartir-lo ens fa millors.
Manel Camps, Diners
El Diari és la veu propera que informa, connecta i fa créixer Sabadell i el seu entorn. És el mirall d’una ciutat amb dinamisme, diversa i construïda des de la proximitat.
Jan Cañadell, Ciutat
Treballar al Diari és estar en contacte amb la ciutat, i no hi ha cap manera més genuïna de fer-ho que explicant què passa als carrers als sabadellencs i sabadellenques.
Víctor Castillo, fotografia
El Diari m’ha fet veure des de dins com funciona aquesta gran ciutat. Conèixer gent increïble, responsables que, de vegades, se senti com un petit poble.
Sergi Gonzàlez, Ciutat
El Diari es fon en el teixit de persones que fan Sabadell. Tant és així, que no és la primera vegada que un pare pica a redacció per explicar que és l’aniversari de la seva filla.
León Guerrero
El Diari de Sabadell és molt més que un diari. És passat, present i futur de Sabadell. Un testimoni viu de la ciutat. I és un orgull formar-ne part.
Marta Ordóñez, ciutat
Viure el periodisme local des del Diari és una oda a les històries latents que només es poden descobrir des de la intimitat que brinda la proximitat.
Juanma Peláez, fotografia
Estic orgullós de formar part de l’equip i del premi atorgat al Diari de Sabadell. I feliç immortalitzant mil temes i aportant memòria de la ciutat a través de les fotografies.
Jaume Barberà, història
És un immens goig el fet de poder participar en la divulgació de la història de Sabadell cada setmana des les pàgines d’un Diari més que centenari.
Jennifer Waddell, directora d'art
En els vuit anys que fa que treballo amb el Diari, encara em sorprèn la quantitat d’històries i persones que passen per aquestes pàgines. Aquest premi reconeix una feina molt constant i feta amb molta implicació per part de tothom.
Xavi Miranda, Disseny i tancament
Intentar deixar ordenada el millor possible cada edició, dins de les complicacions diàries, és un repte constant que fa que cada edició sigui única.
Anna Salomó, correcció
Reconèixer la feina ben feta és vital, i això és precisament el que fa aquest equip: apropar al lector el dia a dia de la ciutat en català, amb una llengua propera, viva i genuïna.
David Vigil, Responsable de finances
El diari informa, connecta i representa la ciutat, impulsa la participació ciutadana, enforteix la identitat cultural i actua com a veu crítica davant de problemes, èxits i necessitats.
Neus Costa, Administració i subscripcions
El millor del Diari és la seva gent: tant els lectors i subscriptors que hi confien cada dia com, especialment per a mi, el fantàstic equip que en formem part.
Marta Bofarull, administració i subscripcions
Un diari local permet conèixer de primera mà el batec de la ciutat que representa i alhora ofereix l’oportunitat de donar veu als que no la tenen.
Miquel Àngel Luque, Periodista
Rigorositat, profunditat, proximitat, però també innovació, creativitat i atreviment. És l’ADN del Diari de Sabadell.
Pere Figueras, Periodista
Em sento orgullós d’haver explicat fets històrics del CE Sabadell i transmetre emocions a la seva afició.