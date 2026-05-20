Sabadell va a més

El Gremi de Fabricants va ser l’escenari escollit dimecres passat per presentar un acord entre el Govern de la Generalitat, Banc Sabadell i la Fundació per la Indústria, representats per Pol Gibert, Xavier Comerma i Jordi Casas. Les institucions i entitats van signar un conveni de col·laboració que persegueix augmentar la productivitat i la competitivitat de la indústria catalana a través de l’aliança entre start-ups i empreses tradicionals i ja consolidades, amb les línies de suport del Banc i de l’administració catalana, i també amb el suport simbòlic de l’Ajuntament de Sabadell, que va ser representat per l’alcaldessa, Marta Farrés.
Ahir es van remarcar dues idees fonamentals: que existeix un “alineament dins de Sabadell”, és a dir, una estreta col·laboració entre administracions i entitats, i que a Sabadell “passen coses”. És una ciutat que es mou i en la qual hi ha una col·laboració estreta en lloc d’enveges i diferències, com passa en altres indrets de la geografia catalana. I encara més, tornem a veure com la col·laboració publicoprivada s’imposa per aconseguir un objectiu més gran i un benefici col·lectiu: facilitar el creixement econòmic a Sabadell i a la comarca.
Avui Sabadell pot dir que va a més en termes de posicionament i evolució econòmica, en atracció d’empreses i en creació d’ocupació, però demostra que no es conforma amb les bones dades i que encara hi ha molt més per fer. Confiem en les possibilitats d’aquest conveni i creiem que pot ser l’inici d’una història d’èxit entre agents públics i privats. Estarem atents i us n’explicarem els resultats ben aviat.