Frau elèctric: els que no paguen han de pagar

El frau elèctric s’ha disparat en els darrers tres anys a Sabadell. Segons les dades que Endesa ha facilitat al Diari, només el 2025 es van extreure més de 14 milions de kWh de la xarxa elèctrica de manera fraudulenta, una xifra equivalent al consum de tot el barri de Gràcia de Sabadell durant un any sencer. La llum punxada ha augmentat un 20% en l’últim any i s’ha duplicat en comparació amb el 2022. Aquesta tendència creixent a la nostra ciutat contrasta amb el nostre entorn més immediat: a banda de Sabadell, només Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès comparteixen aquesta evolució.
La dada que més preocupa el Diari, però, no és aquesta, sinó el canvi de tendència i la popularització del frau elèctric. Fa uns anys, la major part de la llum punxada s’associava al cultiu de marihuana. Ara, mentre disminueix el volum de plantacions i d’energia sostreta, augmenta la resta de fraus elèctrics, especialment en determinats tipus de comerç, segons apunten des de la companyia elèctrica.
Cal recordar que manipular un comptador o una instal·lació elèctrica és un delicte que pot comportar milers d’euros de multa i l’obligació de retornar amb interessos l’import sostret. A més de representar un risc econòmic i físic per a les persones, és un greuge per als veïns: dificulta la vida dels qui es veuen afectats pels talls de llum derivats del frau i, alhora, encareix la factura de totes les persones que estan al corrent de pagament. Endesa detecta dos casos de frau elèctric cada dia a Sabadell i tres cada hora a Catalunya. Potser ha arribat el moment d’endurir les sancions i perseguir amb més severitat aquest tipus de comportaments.