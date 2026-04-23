La política es fa camí entre la judicialització

"El govern de Sabadell i els responsables del Taulí tenen clar que cal transformar la Caserna en les consultes externes de l’hospital"

23 d’abril de 2026

Aquest no és el primer editorial i, malauradament, no serà l’últim sobre l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell. L’edifici, abandonat i exposat a tota mena d’ocupes des del 1998, continua en mans del Ministeri de l’Interior, fet que impedeix donar-li un nou ús. El govern de Sabadell i els responsables del Taulí tenen clar que cal transformar l’edifici en les consultes externes de l’hospital, una operació que permetria treure 4.000 pacients del circuit habitual, a més d’obrir la possibilitat de guanyar llits i serveis.

Ahir dimecres, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, es va reunir amb la secretària d’Estat de Seguretat, Aina Calvo, la secretària general de Presidència de la Generalitat, Eva Giménez, i la delegada de la Generalitat a Madrid, Núria Marín. Tot i que la reunió no va deixar cap gran titular ni avenç, té un valor simbòlic per dos motius: és la primera trobada entre les tres institucions des que va començar el litigi i, a més, constatem que la política s’està fent un lloc després d’anys i anys de judicialització.

Estem convençuts que la via del diàleg i de la negociació serà l’adequada per arribar a bon port, ara que els governs d’Espanya, de la Generalitat i de Sabadell estan alineats políticament, i aprofitant que el president Illa va mostrar la seva predisposició a recuperar la Caserna en una entrevista recent amb aquest diari.

El Taulí pot i ha de créixer. Hi ha la voluntat i el diàleg per fer-ho possible, ara només falta trobar la fórmula. Mentrestant, nosaltres continuarem esperant, amb ànsia, poder donar la notícia.

Altres opinions