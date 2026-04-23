La política es fa camí entre la judicialització

Aquest no és el primer editorial i, malauradament, no serà l’últim sobre l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell. L’edifici, abandonat i exposat a tota mena d’ocupes des del 1998, continua en mans del Ministeri de l’Interior, fet que impedeix donar-li un nou ús. El govern de Sabadell i els responsables del Taulí tenen clar que cal transformar l’edifici en les consultes externes de l’hospital, una operació que permetria treure 4.000 pacients del circuit habitual, a més d’obrir la possibilitat de guanyar llits i serveis.
Ahir dimecres, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, es va reunir amb la secretària d’Estat de Seguretat, Aina Calvo, la secretària general de Presidència de la Generalitat, Eva Giménez, i la delegada de la Generalitat a Madrid, Núria Marín. Tot i que la reunió no va deixar cap gran titular ni avenç, té un valor simbòlic per dos motius: és la primera trobada entre les tres institucions des que va començar el litigi i, a més, constatem que la política s’està fent un lloc després d’anys i anys de judicialització.
Estem convençuts que la via del diàleg i de la negociació serà l’adequada per arribar a bon port, ara que els governs d’Espanya, de la Generalitat i de Sabadell estan alineats políticament, i aprofitant que el president Illa va mostrar la seva predisposició a recuperar la Caserna en una entrevista recent amb aquest diari.
El Taulí pot i ha de créixer. Hi ha la voluntat i el diàleg per fer-ho possible, ara només falta trobar la fórmula. Mentrestant, nosaltres continuarem esperant, amb ànsia, poder donar la notícia.