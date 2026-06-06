Per què hi ha tantes lleis? Per si de cas hi ha un Zapatero

Com quasi tot el país estic astorat amb el cas José Luis Rodríguez Zapatero. De fet, un home tan poc arrauxat com Enric Juliana explica que darrere la instrucció del cas hi ha els serveis d’intel·ligència dels EUA. Crec que només per aquesta raó, per haver investigat una persona sense permís d’un jutge, caldria anul·lar-ho tot: és fruit de l’arbre enverinat.
No sabem massa el que ha passat, però podrien ser dues coses. Una, que efectivament Zapatero hagi fet el mateix que Felipe González, José María Aznar o Mariano Rajoy. O dues, que sigui lawfare. De moment el que més segur és que es tracta de kompromat, un famós mètode estalinista per destruir un dissident. És una instrucció plena de filtracions, que havia anunciat Feijóo. Un exemple, entren al despatx de Zapatero el dia 19 i el dia 25 apareixen fotografies de les joies de la caixa forta. El jutge José Luis Calama obrirà una investigació? No. I això que diuen que no és dubtós. És clar.
Fa molts anys al nocturn de la UAB a la facultat d’Història vaig tenir de professor Enric Ucelay-Da Cal. Feia classes magistrals sensacionals. Per cert, no sé per què la mania a les classes magistrals. Tot ha de ser entretingut i divertit, com criticava Neil Postman? (Demano disculpes, si tants anys després, cometo alguna incorrecció). Ucelay explicava que Espanya és dels països del món amb més lleis. Ens deia que en haver-hi tantes lleis és impossible tècnicament conèixer-les i, per tant, complir-les totes. Però això l’Estat ja ho sap. Tècnicament tots els ciutadans estan incomplint alguna llei. Llavors la pregunta que ens hem de fer és: per què se’n fan tantes si al final no es compleixen perquè és impossible?
La resposta ens va sorprendre molt. Perquè si en algun moment hi ha algun ciutadà que molesta llavors li farem una causa general, l’investigarem fins que li trobem alguna cosa que efectivament incompleix. I llavors l’eliminarem.
És el que li ha passat a Zapatero. En el pitjor dels casos ha fet molts menys que Felipe González, José María Aznar i Mariano Rajoy. Aquests que han estat en molts consells d’administració i s’han fet molt rics, ningú els ha investigat mai. Però és clar José Luis Rodríguez Zapatero ha estat al costat equivocat del poder. Va negociar per acabar amb ETA, ha mediat i s’ha reunit amb independentistes, amb la gent de Podemos, ha mediat en el conflicte de Veneçuela per treure gent de la presó i ha criticat el genocidi a Gaza.
És igual si no li troben res, l’objectiu és destruir la seva credibilitat per tal de fer caure el govern del PSOE. Si Zapatero s’hagués dedicat a fer negocis com els altres no li hauria passat res. Sempre hi ha un jutge d’extrema dreta que el salvaria “por la puerta de atrás”. Però ai las! Ha volgut fer coses inconvenients pels poderosos del món. I ho pagarà car. Podeu estar pensant, és que potser ha fet coses il·legals. Ara mateix no ho sabem. El que sabem és que no busquen pas fer justícia, si volguessin fer justícia investigarien les fortunes de Felipe González i de José María Aznar i Mariano Rajoy. I no ho faran, oi?
Es deia que els indepes catalans érem happy flowers, com els de Podemos, Ada Colau o Mònica Oltra. Però Álvaro García, Pedro Sánchez i José Luis Rodríguez Zapatero no s’ho veien a venir? Havien d’haver canviat el Consejo General del Poder Judicial amb una simple llei. Fins i tot hi ha un jutge boig que es permet amenaçar la dona del president del Govern. Quant trigarà el PSOE a descobrir que els consideren 'l’antiEspaña'?
Ara sí que estem a la fi del règim de 1978.