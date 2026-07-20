Quin pal de pal!

Algunes associacions de veïns han començat a marcar pals que són en plena vorera com a denúncia de la seva existència, pel que representen de molèstia i d’irregularitat. És fàcilment constatable que molts d’aquests pals porten anys palplantats i que sempre són de companyies elèctriques o de telecomunicacions. Alguns d’ells foren clavats amb excusa de provisionalitat en un enderrocament, o durant les obres d’un edifici i allà segueixen. D’altres són del tot incomprensibles perquè les companyies tenen a tocar instal·lacions aèries i cadiretes (nom dels ferregots clavats a els façanes) on poder penjar les seves xarxes. Però res no canvia la seva permanència. No es tracta de casos molt puntuals, sinó de desenes i en la ciutat serien centenars.
Volent-me documentar del cas vaig tramitar per llei de transparència una sol·licitud, la resolució de la qual us transcric:
En data 08/07/2026 el Servei Disciplina Urbanística ha emès un informe en relació a la vostra sol·licitud, el qual us transcrivim seguidament, de manera literal:
“En data 5 de juny de 2026 el Sr. Manel Larrosa Padró amb registre d’entrada número 129594/2026, sol·licita conèixer el nombre d’expedients de disciplina urbanística que estan oberts a les companyies de serveis elèctrics i de telecomunicacions per cables mal instal·lats a la via publica, pals a les voreres, o instal·lacions sense permís i quantes resolucions d’arranjament s’han dictat en els darrers dos anys a aquestes companyies.
Cal destacar que els expedients d’ordres d’execució urbanística així com els expedients de restabliment de la legalitat, s’adrecen als titulars de les finques on es detecten els possibles incompliments.
En aquest sentit, al Servei de Llicències Urbanístiques no consten expedients de disciplina urbanística oberts a les companyies de serveis elèctrics i/o de telecomunicacions.
La qual cosa us comuniquem pel vostre coneixement i als efectes oportuns.”
Un mes després vaig rebre un enquesta de satisfacció sobre la resposta de transparència, la qual vaig puntuar amb nota molt elevada, ja que la resposta va ser clara i prou ràpida. Però què ens diu la resposta ?:
- Que l’ajuntament només actua contra propietaris de finques i que no sotmet a requeriments a les companyies, que les deixa fer, vaja.
- Que desconeix una vella ordenança de l’època d’una altra alcaldia Farrés, en la qual es varen prohibir les actuacions irregulars de les companyies, es va fer un seguiment acurat i es van obrir nombrosos expedients de disciplina contra les companyes.
- Que, quan hi ha infraccions, consideren que no es responsabilitat de la companyia sinó del particular que hi confronta, al qual requereixen l’arranjament.
- Que els companyies de serveis no estan subjectes a disciplina urbanística.
És cert que actuació contra les companyies és complexa i si les dels serveis de gas i aigua soterren tot el que fan, en la resta és un campi qui pugui, afavorit per perill de les xarxes elèctriques, que millor no tocar. Admetria l’ajuntament un pal a la calçada?, o és que pel fet d’estar a les voreres se’n pot passar? (i, tanmateix, més d’un pal a límit de calçada hi ha).
Les ordenances municipals són d’origen medieval i des del segle XIX regulen intensament la via pública, però sembla que amb les companyies res no es fa. A un particular, com ens ratifica l’ajuntament, no se li admetria però a les companyies sí.
Una actuació de posar en ordre les companyies demana una acció municipal, acompanyada de la coordinació amb la resta de municipis via, per exemple, Associació i Federació de Municipis i en contacte amb la Conselleria d’Indústria. Aquesta és una feina a fer, de qual no hi ha excusa. Podríem admetre la frustració d’una tasca complexa, però no la seva total absència i el seu trasllat als particulars.
He parlat només de pals, però l’estat de les instal·lacions penjades donaria per uns altres capítols de descripció del descontrol.
Ciutadania i entitats: feu denúncies concretes i obliqüeu l’ajuntament a obrir expedients, a resoldre i a informar-vos del que fa i deixa de fer. Personalment en peso fer alguna ben aviat. Ànim.