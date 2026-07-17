Centre d’Esports i Sabadell

Impacte brutal. L’ascens del Centre d’Esports a Segona Divisió A (Lliga Hypermotion) ha estat envoltat d’un singular moviment social en clau arlequinada. Un play-off sempre provoca expectació i acosta la ciutat al club. Però aquesta vegada ha estat diferent, un autèntic fenomen que no s’havia vist mai i es tradueix en unes xifres espectaculars.
Més enllà dels dos plens absoluts a la Nova Creu Alta davant el Real Madrid Castilla i Zamora –amb les entrades exhaurides dos dies abans del partit–, hem entrat en una bogeria arlequinada difícil d’imaginar fa uns anys.
Una Sabadellmania que ha tingut continuïtat en les tres primeres setmanes de la campanya de socis. S’ha superat la barrera dels sis mil abonats. De fet, s’ha superat ja el rècord de 6.342 socis establert al final de la passada temporada, amb gairebé tres milers d’altes noves, una xifra inimaginable, una autèntica barbaritat. Històricament, el topall màxim estava ancorat en els 4.000. Personalment, era dels més escèptics. Club i ciutat semblaven viure en un món diferent, condemnats a una eterna batalla perduda.
Doncs, no. Paradoxalment, el traumàtic descens de Lugo va significar un pas enrere esportiu i també un punt d’inflexió social. L’ara més que mai en el futbol del fang va tenir una gran resposta de l’afició. Amb l’ascens a Primera Federació va arribar el sense excuses. Dit i fet. Es van batre tots els rècords, amb més de 6.300 socis i una Nova Creu Alta a vessar que recordava imatges gairebé oblidades.
Mantenint la mateixa línia i aprofitant el retorn al futbol professional en un punt àlgid de suport, el club ha apostat per l’Ara o mai. Més de tres mil socis en una setmana dels quals un miler són noves altes. Dades prou significatives que apunten a un nou rècord absolut d’abonats en la història. Tenint en compte que encara queden uns tres mil socis per renovar el carnet, ja es parla de superar clarament els 8.000… quan l’Estadi té una capacitat de gairebé 12.000.
Queden encara unes setmanes per obrir la temporada 26/27 –el primer duel a casa serà el cap de setmana del 29/30 d’agost–, però ja podem assegurar que Centre d’Esports i la ciutat es troben, per fi, en la mateixa sintonia i amb un factor encara més important: la gran quantitat de gent jove que s’ha enganxat al vaixell arlequinat. Els resultats ajuden, sí, però el sentiment de pertinència ha guanyat terreny i potser hem passat de la batalla perduda a: a Sabadell, som del Sabadell. Honor.