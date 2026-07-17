La selecció espanyola il·lusiona

Milers de persones van viure el darrer dimarts la victòria de la selecció espanyola de futbol a l’amfiteatre del Parc Catalunya i això va molestar a uns quants.
Sorprèn que tot i que la instal·lació de la pantalla ha anat a càrrec d’una entitat privada i que l’Ajuntament solament ha hagut de participar en els dispositius de seguretat, alguns provincians han considerat aquest acte com d’exaltació del nacionalisme, espanyolitzador i populista. Doncs bé, la realitat és que Sabadell compta amb milers i milers de persones que segueixen la selecció espanyola tot i que molesti a alguns.
Val a dir que qui s’ha mostrat en contra de la instal·lació d’aquesta pantalla és un partit, coalició o ves a saber què és que fins fa quatre dies formava part del govern municipal, han agafat un candidat que era adversari polític a les darreres eleccions del 2023, que els regidors que tenia fins ara els han fet fora del mateix partit i que, per si no fos prou, no saben si van cap a l’esquerra o cap a la dreta.
Molesta que Sabadell sigui diversa i no homogènia; que el nacionalisme català no sigui majoritari; que els ciutadans gaudim d’aquests dies que el nostre equip hagi aconseguit arribar a la final del Mundial. Senyors i senyores emprenyats perquè l’Ajuntament hagi acceptat que s’instal·li una pantalla gegant: Sabadell és molt gran, no feu de la nostra ciutat un lloc de provincians i amargats. Deixeu gaudir a la gent del que dona alegries per molt banals que puguin ser segons vostès.
La selecció espanyola de futbol és capaç de despertar una il·lusió col·lectiva que va molt més enllà del terreny de joc. Cada partit es converteix en un punt de trobada on persones que no es coneixen comparteixen emocions, celebracions i esperança, reforçant un sentiment de comunitat que també és una manera de fer poble. L’esport uneix, inspira i transmet valors essencials com l’esforç, el treball en equip, la convivència i el respecte cap als rivals, recordant que la competició només té sentit quan es viu amb esportivitat i respecte mutu.
Aquest diumenge, els ciutadans de Sabadell tornarem a animar la nostra selecció i molts seran presents a l’amfiteatre per gaudir de nou d’una gran jornada històrica esportiva. Es podrà guanyar o perdre, però s’haurà demostrat un altre cop que Catalunya és molt més que una idea única, una sola manera de fer. Som tants i tan diferents que hem d’acceptar la convivència amb els que no comparteixen les mateixes simpaties.
Molts desitgem que Espanya guanyi aquest Mundial i puguem tornar a cridar els gols amb què tothom de petit ha somiat marcar.