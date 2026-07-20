De la Nova Creu Alta al cim del futbol internacional: els nou campions del món que es van enfrontar al CE Sabadell

La selecció espanyola de futbol es va convertir en el focus de totes les mirades amb el triomf en la final del Mundial d'aquest diumenge, contra l'Argentina de Leo Messi. Els 26 convocats per a la cita mundialista van escriure el seu nom amb lletres d'or en la història del combinat estatal, amb una victòria que també va ser la recompensa a la feina que fan centenars de clubs a tot l'estat, formant jugadors i sent potència internacional en el futbol base. Curiosament, en aquesta llista de campions del món, figuren fins a nou futbolistes que, en algun moment de la seva trajectòria, han visitat Sabadell com a rivals. Des de Rodri fins a Lamine Yamal, la petjada sabadellenca apareix, una vegada més, en una gran història de l'esport de màxim nivell internacional.
Un guanyador de la Pilota d'Or a la Nova Creu Alta
El cas més evident és el de Rodri Hernández, qui va ser escollit com a millor jugador del Mundial i que, en el seu moment, va jugar contra el Sabadell amb el Villarreal 'B' al grup 3 de l'antiga Segona B. Aquell dia, a l'estadi creualtenc, el migcampista madrileny va marxar de buit en un duel decidit amb una solitària diana de Bruno Vinícius. Aquella mateixa temporada, la 15-16, Rodri també va ser titular en el duel al Mini Estadi que es va saldar amb triomf per 2-0 del conjunt groguet.
Tres anys després, també com a part del filial castellonenc, va jugar contra el Sabadell el mitjapunta Álex Baena. Va ser el primer partit del 2020, amb un Centre d'Esports líder del seu grup a la Segona B, en un duel que el Villarreal es va endur per 2-0. Baena va disputar 82 minuts, en un equip en què el porter era Diego Fuoli, curiosament. Pandèmia inclosa, els d'Antonio Hidalgo van acabar ascendint amb el play-off exprés que es va culminar a Marbella contra el Barça Atlètic.
El Barça, un rival habitual per veure joves promeses
Precisament el conjunt culer, un dels grans aparadors del futbol base estatal, ha permès que algunes de les estrelles de l'actualitat hagin visitat la ciutat. Amb el filial blaugrana van enfrontar-se al Centre d'Esports els dos laterals esquerre de la convocatòria espanyola. En el cas d'Alejandro Grimaldo es va enfrontar en fins a sis ocasions al conjunt arlequinat, cinc a Segona Divisió i una a Segona B, entre el 2012 i el 2015. El carriler valencià va aconseguir tres victòries, un empat i va caure dues vegades a la Nova Creu Alta. Una d'elles, el 2-1 del 2014, en un partit especialment recordat per l'afició arlequinada, que es va quedar a tocar del play-off d'ascens a Primera amb Miquel Olmo, pare del també campió del món Dani Olmo, a la banqueta local.
La temporada següent, quan Grimaldo va fer el salt al Benfica, qui el va substituir va ser Marc Cucurella, que també va visitar en una ocasió l'estadi creualtenc el 2017, sent encara juvenil. Aquell any, el Barça va aconseguir l'ascens a Segona i, en el duel que va enfrontar tots dos, el resultat final va ser d'empat a un. Una mica més avall en la cadena del futbol formatiu, en la categoria juvenil, són diversos els futbolistes que també han visitat l'Olímpia. El més sonat és el de Lamine Yamal, que, el 2023, va ser decisiu en un triomf per la mínima del conjunt blaugrana a la Divisió d'Honor, quan encara era cadet i tot just uns mesos abans d'aparèixer en l'aparador internacional com una de les grans figures emergents. Un gol en pròpia porteria després d'una jugada del de Rocafonda va decidir aquell enfrontament. A l'anada, Yamal també va ser titular en la victòria per 2-1 dels seus.
Dos anys abans, el 2021, Pablo 'Gavi' va jugar i perdre contra el juvenil del Centre d'Esports a la Joan Gamper. El conjunt en aquell moment entrenat per Miki Lladó es va imposar per 0-2 i el migcampista andalús va disputar la segona meitat, quan van arribar els dos gols arlequinats. Una categoria per sota, a la Lliga Nacional, el millor jugador jove del Mundial, Pau Cubarsí, va visitar Sabadell per partida doble. El central gironí es va enfrontar al Mercantil i al CES 'B'. Tant a Olímpia com al Joan Murtró el conjunt culer va guanyar per 0-2, mentre que a Sant Joan Despí els arlequinats, dirigits per Conrad Garcia, van empatar a un i els mercantilistes, de Marc 'Xala', a dos, en un any que va acabar amb l'ascens a la màxima categoria dels graciencs.
El dia que Mikel Merino no oblidarà mai
Una mica més allunyat del radar, també es va enfrontar al Sabadell l'extrem Víctor Muñoz, en etapa juvenil, quan jugava a la Damm. Els cervesers van guanyar per 5-1 amb una diana del futbolista que ha estat l'última temporada a Osasuna. El conjunt de Pamplona va viure precisament a la Nova Creu Alta, potser, el seu moment més important de la història recent amb una permanència agònica en el descompte de l'última jornada que el va salvar d'un descens a Segona B que podria haver suposat la desaparició del club. En l'empat a dos que va certificar la continuïtat dels del Sadar a la categoria de plata va disputar mitja hora un jove Mikel Merino, que feia les seves primeres passes en el futbol professional i que ben segur va viure a Sabadell un dels grans moments de la seva carrera.
També és anecdòtic que Ferran Torres, l'autor del gol del triomf, no va arribar a jugar contra el Centre d'Esports tot i compartir categoria amb el Valencia Mestalla en la 16-17 i la 17-18, poc abans de pujar al primer equip valencianista. Tampoc Dani Olmo s'ha enfrontat tot i estar estretament vinculat al club en l'etapa que el seu pare va ser l'entrenador del Sabadell. Per a acabar d'arrodonir la curiositat, dos dels futbolistes de l'Argentina també es van enfrontar al conjunt arlequinat, Leo Messi amb el Barça Atlètic a Segona B i el lateral Nicolás Tagliafico, amb el Real Murcia a Segona Divisió. Perquè d'una manera o una altra, Sabadell sempre està present a tot arreu.